 ABD 2 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinde anlaştı | DÜNYA | DW | 25.03.2020

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DÜNYA

ABD 2 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinde anlaştı

ABD Senatosu ve Trump yönetimi koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkisini azaltmak için 2 trilyon dolar olması beklenen ekonomik destek paketi üzerine anlaştı.

Washington: Das Kapitol - Sitz des US-Kongresses (picture-alliance/J. Schwenkenbecher)

ABD Senatosu ve Beyaz Saray koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkisini azaltmak için çalışanları, işletmeleri ve koronavirüs nedeniyle baskı altında olan sağlık sektörünü desteklemeyi amaçlayan büyük ölçekli ekonomik destek paketi üzerine anlaştı.

Anlaşma günlerdir süren yoğun müzakelerin ardından geldi. Beyaz Saray yetkililerinden Eric Ueland, 2 trilyon dolar olması beklenen destek paketi görüşmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir anlaşmamız var" şeklinde konuştu.

Benzeri görülmemiş ekonomik kurtarma paketi Amerikalılara direk ödeme yapılmasını, işsizlik ödeneğinin genişletilmesini ve çalışanları virüs nedeniyle işe gelemeyen küçük işletmelere 367 milyar dolarlık bir programı kapsıyor.

Ekonomik pakette kişi başına bin 200 dolarlık tek seferlik ödeme ve çocuk başına 500 dolarlık ödeme yapılması yer alıyor. Federal Acil Durum Yönetimine yapılacak on milyarlarca dolarlık yardım da virüsle mücadele eden hastanelere yönlendirilecek.

Ekonomik paketin 2008 ve 2009 yıllarında küresel finansal krizden çıkış için açıklanan kurtarma paketlerinin toplamından büyük olduğu bildirildi.

Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell

Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell

Senato'da Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell paketin "Yüzyıldır Amerikalıların sağlığına en büyük tehdit ve Amerikan istihdamı ve başarısı için Büyük Buhran'dan bu yana en büyük riskle" savaşmak amacı taşıdığını söyledi.

Trump'tan iyimser beklentiler

Koronavirüs ABD'de etkisini artırırken ABD Başkanı Donald Trump gelecek haftalarda herkesin işine dönebileceği ve ülkenin bir ay içinde normale dönebileceği değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanların düşündüğünün aksine işe beklediğimizden çok daha erken dönmemiz gerekecek" şeklinde konuşan Trump ülkenin 12 Nisan'a kadar "açılmasını" umduğunu söyledi.

Ancak daha sonra Beyaz Saray'da yapılan bir toplantıda Başkan Trump "kararımız kesin olgulara ve verilere dayanacaktır" şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililerin personelini virüsle ilgili sürecin 8 ila 10 hafta daha sürebileceği konusunda uyardığı bildiriliyor. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'nin bir toplantıda krizin Temmuz ortasına kadar sürebileceğini söylediği aktarıldı.

Sosyal mesafe vurgusu

Sağlık çalışanları ise koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için sosyal mesafe koymanın yaygınlaşması gerektiğini söylüyor. Beyaz Saray'da yapılan brifingte kamu sağlığı yetkilileri özellikle New York kentinde yaşayanların kendilerini 14 gün karantinaya almasının önemine dikkat çekti.

Amerikan hükümetinin bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci brifingte "New York'ta yaşananları görünce kimse olanları yumuşatmak istemeyecektir" dedi.

AP / SSB, TY

©Deutsche Welle Türkçe

  

 

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