ABD: 100 bin Rus askeri öldü

Ukrayna Savaşı'nda her iki tarafın çok fazla asker kaybettiğini dile getiren ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, bu savaşta kimsenin cephede galip gelemeyeceğini ve müzakere masasına oturulması gerektiğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusundan yapılan açıklamada, Ukrayna Savaşı'nda bugüne dek gerek Rusya'nın gerekse Ukrayna'nın büyük kayıplar verdiği bildirildi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, konuya dair açıklamasında, "Hayatını kaybeden ve yaralanan Rus askeri sayısı 100 binden fazla" dedi. Milley, Ukrayna tarafında da kayıpların sayısının aşağı yukarı aynı oranda olduğunu bildirdi.

Milley'in açıklamaları ile bugüne dek Amerikan ordusu tarafından Ukrayna Savaşı'ndaki asker kayıpları ile ilgili ilk kez net bir rakam telaffuz edilmiş oldu. Ancak söz konusu rakamlar, bağımsız kişi ya da kurumlar tarafından teyit edilmiş değil.

Mark Milley Fotoğraf: Semansky Patrick/abaca/picture alliance

Savaş dışı çareler arama tavsiyesi

ABD Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mark Milley, şu an itibarıyla ne Rusya'nın ne de Ukrayna'nın savaşı kazanabilecek durumda olmadığını ve bu savaşı bitirmek adına "daha farklı yöntemlere" başvurulması gerektiğini belirterek, taraflara müzakere masasına oturma tavsiyesinde bulundu.

Moskova, Çarşamba günü yaptığı açıklama ile askerlerini Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinden ve Herson bölgesinin bazı kesimlerinden çekeceğini duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'nın bu açıklamasına temkinli yaklaşarak, Rus ordusunun Herson'dan, savaşmadan çıkmasının mümkün görmediğini dile getirmişti.

AFP / ET,SSB