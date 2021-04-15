ABD 10 Rus diplomatı sınır dışı edecek

ABD yönetimi, Rusya'nın geçen yılki Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve siber saldırı girişimlerinde bulunduğu iddiasıyla aralarında istihbarat görevlilerinin de olduğu 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. İddialarla bağlantılı olarak toplam 32 tüzel ve özel kişi de yaptırım listesine alındı. Ayrıca, Rusya İstihbarat Servisi'nin siber eylemlerini desteklediği öne sürülen altı teknoloji şirketi de yaptırımların hedefi olacak.

Yaptırımlar, Washington’ın bir süredir işaretini verdiği Rusya’ya karşı misillemenin ilk aşaması olarak değerlendiriliyor.

SolarWinds siber saldısırı

Moskova yönetimiyle bağlantılı olduğu iddia edilen bilgisayar korsanlarının, Aralık 2020'de Amerikan teknoloji şirketleri tarafından geliştirilen SolarWinds Orion adlı yazılımı hedef aldığı ve aralarında ABD Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın bulunduğu çok sayıda federal kurumun bilgisayar sistemlerine sızdığı ortaya çıkmıştı. ABD yönetimi saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

ABD 2018'de de çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

"Rusya resmen fail"

Yaptırımlarla ilgili Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “ABD, Rusya Dış İstihbarat Servisi’ni SolarWinds Orion platformunun kullanıldığı geniş kapsamlı siber casusluk girişiminin resmen faili ilan ediyor” denildi.

ABD’li yetkililer siber saldırıya ek olarak, geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilmesine yardım etmek amacıyla etki operasyonları düzenlenmesi için Rus ajanlarına yetki verdiğini iddia etmişti. Ancak buna yönelik herhangi bir kanıt sunulmamıştı.

Yaptırımlarla ilgili ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında 14 Haziran’dan itibaren ABD’li finans kurumlarının Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı'na borç verilmesinin engelleneceği belirtildi.

Rusya tarafından ilhak edilen Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki insan hakları ihlallerinden dolayı da beş Rus yetkili ve üç kuruluş yaptırım listesine dahil edildi.

Rusya: Karşılık vermek kaçınılmaz

Yaptırım kararlarıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “karşılık vermek kaçınılmazdır” denildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Moskova'daki ABD Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı, yapılacak konuşma sert olacak” dedi. Zaharova yeni yaptırımların ABD-Rusya ilişkilerinde çatışma ihtimalini artırdığını ifade etti. Başkan Joe Biden’ın Rusya ile ilişkileri normalleştirmek istediğini söylediğini hatırlatan Zaharova, “Ancak Biden yönetiminin eylemleri bunun tam tersi” diye konuştu.

NATO'dan ABD'ye destek

NATO da, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırım kararına destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "NATO müttefikleri Rusya'nın istikrar bozan eylemlerine yönelik verilen karşılıktan dolayı ABD’yi destekliyor ve dayanışma gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

AP, Reuters / GY, SSB