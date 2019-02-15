ABD: Şimdilik Suriye'den çekilme takvimimiz yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino askeri birliklerin Suriye'den çekilmesiyle ilgili tarih tespit etmediklerini söyledi. Sözcü gazetecilerin sorularını cevapladığı bakanlıktaki basın brifinginde henüz çekilme takvimlerinin olmadığını ve çekilmenin iyi planlanmış ve koordineli bir şekilde uygulanacağını belirtti.

Robert Palladino çekilme kararlarının değişmediğini ve bölgede güvenli bölge oluşturma konusunu Türkiye ile ‘aktif biçimde' görüştüklerini açıkladı. Palladino ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için Avrupa ve Arap ülkelerinden de destek isteyip istemedikleri konusuna değinmedi.

ABD kuvvetlerinin güvenli bir şekilde çekilmesi ve Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarı sağlama çabaları doğrultusunda "Türkiye ile aktif temas halinde olduklarını" belirten ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye'nin güvenlik kaygılarını da ciddiye aldıklarını söyledi.

‘Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz'

Palladino aynı zamanda Rusya ve Esad rejiminin ABD'nin Suriye'yi bölmek istediği şeklindeki iddialarına da değinerek böyle bir planlarının olmadığını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını desteklediklerini ifade etti.

IŞİD militanları ile mücadelede ABD tarafından desteklenen Kürt milisinin durumu açıklık kazanmadı. Türkiye ABD birliklerinin çekilmesinden sonra bölgeye müdahale edebileceğini duyurmuştu. Türkiye Suriye'deki silahlı Kürt gruplarının PKK'nın uzantısı olduğunu iddia ederken Suriye Kürtleri bu iddiayı ret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında terör milisi IŞİD'in yenildiğini ve bu örgütle mücadelede Kürt ve Arap kuvvetlerini destekleyen 2 bin mevcutlu Amerikan birliklerini Suriye'den çekeceklerini duyurmuştu. Trump'ın çekilme planı Amerikan kurmayları tarafından eleştirilmiş ve çekilmeye karşı olan Savunma Bakanı Jim Mattis görevinden istifa etmişti.

DW, dpa/AG, BÖ

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