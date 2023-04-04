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Suriye'de 2019'da IŞİD bayrağını taşıyan bir IŞİD'li
Suriye'de 2019'da IŞİD bayrağını taşıyan bir IŞİD'li Fotoğraf: picture-alliance/AP Photo/Aamaq News Agency
PolitikaSuriye

ABD: Üst düzey IŞİD lideri Suriye'de öldürüldü

3 saat önce

ABD'li yetkililer, Suriye'de düzenlenen bir askeri operasyon ile IŞİD'in üst düzey ismi Halid Eyd Ahmed el-Ceburi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı (CENTOM), bugün yaptığı açıklamayla Suriye’de gerçekleştirdikleri bir askeri operasyonla radikal İslamcı terör örgütü Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) üst düzey yöneticilerinden Halid Eyd Ahmed el-Ceburi'nin öldürüldüğünü belirtti. ABD’li yetkililer, IŞİD'in üst düzey liderinin "Avrupa’da terör saldırıları planlamadan sorumlu olduğunu" ifade etti.

Açıklamalarda, operasyonun Pazartesi günü gerçekleştiği belirtilirken, Suriye’nin hangi bölgesinde gerçekleştiğine dair detaylar paylaşılmadı. Operasyon esnasında hiçbir sivilin yaralanmadığı ya da ölmediği kaydedildi.

CENTCOM Komutanı Michael Kurilla, 2019’da Suriye’de askeri yenilgiye uğrayan terör örgütünün "bölgede hala, Orta Doğu’nun dışında da saldırılar düzenleme isteğiyle operasyon yürütebilme gücü olduğunu" belirtti. Öldürülen lider el-Ceburi'nin "IŞİD içerisinde liderlik yapısı oluşturduğu" ve "ölümünün geçici olarak örgütün dış saldırılar düzenlemesini aksatacağı" kaydedildi.

Avrupa'da kanlı saldırılar

IŞİD, son yıllarda Avrupa'da gerçekleşen pek çok saldırıyı üstlenmişti. 2015 yılında Kasım ayında Paris’te gerçekleşen saldırıda 130 kişi hayatını kaybetmiş, 2016 yılında başka bir Fransız şehri Nice’de 86 kişi saldırıda hayatını kaybetmişti. 

2019 yılının Ekim ayında Washington, Suriye’nin kuzeybatısında gerçekleştirilen bir askeri operasyon ile IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

2022'nin sonlarında IŞİD lideri Ebu Hasan el Haşemi el Kureyşi öldürülmüş, örgüt yeni "emir"in Ebu Hüseyin el Hüseyin el Kureyşi olduğunu ifade etmişti.

AFP / AI, DÇÜ

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