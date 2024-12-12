ABD üniversitelerinden yabancı öğrencilere Trump uyarısı

ABD'nin en saygın gazetelerinden New York Times'ta (NYT) çıkan bir habere göre bu ülkedeki üniversiteler, yarıyıl tatilinde ülkelerine gidecek öğrencilerine, seçilmiş başkan Donald Trump 20 Ocak'ta görevine başlamadan önce ABD'ye dönme tavsiyesinde bulundu.

Önümüzdeki ay 47'nci ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olan Trump, önceki başkanlık döneminde de ağırlıklı olarak Müslüman ülkeler başta olmak üzere yurt dışından ülkeye girişlere büyük kısıtlamalar getirmiş ve kış sömestr tatilinde kendi ülkesine giden binlerce öğrencinin, üniversiteye dönüşüne izin verilmemişti.

Çok sayıda üniversite yönetimi, aynı durumun bu kez de yaşanabileceği endişesini taşıyor. Iowa eyaletinde yer alan Cornell College'in internet sitesinde Kasım ayında yer alan bir bilgilendirme notunda, "Ülkeye giriş yasağının (Trump'ın) göreve başlamasının ardından yürürlüğe girmesi ihtimal dahilindedir" denilmişti.

Harvard da öğrencilerini uyardı

Arşiv - Donald Trump bir önceki başkanlık görevine 20 Ocak 2017'de yemin ederek başlamıştı Fotoğraf: Getty Images/AFP/T. A. Clary

Ülkenin en prestijli üniversitelerinden Harvard yönetimi ise aynı nedenden dolayı yabancı öğrencilerini, pasaport ve vizelerini dikkatli bir şekilde gözden geçirmeleri ve hem yeni başvurular hem de ülkeye girişte gecikme olasılığını hesaba katmaları konusunda uyardı. Üniversitenin uluslararası ofisinden yapılan açıklamada, siyasi durumun sömestr başlangıcını etkileyebileceği kanısında olan öğrencilere, 20 Ocak Martin Luther King Günü'nden önce dönme çağrısında bulunuldu.

Massachusetts ve Pensilvanya eyaletlerinde de birçok üniversite, öğrencilerine benzer uyarılarda bulunurken bunun, henüz Trump'ın alacağı kararlar bilinmediği için sadece bir önlem olduğu belirtildi. Ancak Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Beyaz Saray'a geçer geçmez ülkeye girişe kısıtlamalar getireceğini ifade ederek bu konudaki niyetini ortaya koymuştu.

Trump, Ocak 2017'de başkanlık görevini üstlendikten kısa süre sonra İran, Çad, Libya, Somali, Suriye ve Yemen gibi Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu ülkelerin vatandaşlarının, ABD'ye girmesine yasak getirmiş, söz konusu engel Joe Biden'ın başkanlık döneminde, 2021'de kaldırılmıştı.

dpa / ET,CÖ

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