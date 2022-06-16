ABD öncülüğündeki koalisyon: IŞİD yöneticisi yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğündeki uluslararası koalisyon birliklerinin Suriye'de Perşembe sabahı düzenlediği bir operasyonda IŞİD'in üst düzey bir yöneticisinin yakalandığı bildirildi.

Uluslararası koalisyon tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'deki grubun liderlerinden biri haline gelen yakalanan kişinin deneyimli bir bomba yapımcısı ve azmettirici olduğu değerlendirildiği" belirtildi.

Açıklamada, operasyonun zararının asgari düzeyde olması için titizlikle planlandığı belirtilerek, "Operasyon sırasında hiçbir sivil yaralanmadı ve koalisyona ait herhangi bir hava aracı veya unsur zarar görmedi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, operasyonun Suriye'nin hangi bölgesinde düzenlendiğine dair bilgi verilmedi.

SMO: Helikopterle düzenlenen ilk operasyon

Bu açıklama öncesinde Türkiye tarafından desteklenen "Suriye Milli Ordusu" (SMO) güçleri sözcüsü, koalisyon birliklerinin Türkiye sınırının güneyindeki El Humeyra köyüne helikopterle bir operasyon düzenlediğini duyurdu. Reuters'a konuşan SMO sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud, operasyonun ABD üretimi Chinook ve Black Hawk tipi helikopterlerle düzenlendiğini belirterek, "SMO kontrolündeki bölgelere ilk kez helikopterler inerek operasyon yaptı" şeklinde konuştu.

Türkiye tarafından desteklenen "Suriye Milli Ordusu" (SMO) güçleri sözcüsü, koalisyon birliklerinin Türkiye sınırının güneyindeki El Humeyra köyüne helikopterle bir operasyon düzenlediğini duyurdu. (Arşiv görüntü) Fotoğraf: picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli

Bölgedeki isyancılarla temas halinde olan bir kaynak ise operasyon sırasında çatışmalar yaşandığı bilgisini aktardı.

Şubat ayında Kureyşi öldürülmüştü

Mart 2019'da ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun düzenlediği saldırıların ardından Suriye'deki kontrolü büyük ölçüde kaybeden IŞİD, çöldeki sığınaklara çekilmişti.

O tarihten beri Irak'ta saldırılarını sürdüren IŞİD, Kürtlerin liderliğindeki güçleri ve Suriye hükümetine bağlı birlikleri pusuya düşürmek için bu mevzileri kullanmıştı.

Beyaz Saray ve ABD savunma yetkilileri, ABD özel birliklerinin Şubat ayında İdlib vilayetinde El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) tarafından kontrol edilen bölgelerde düzenlediği operasyonda IŞİD liderlerinden Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Bunun üzerine IŞİD Kureyşi'nin intikamını alacağını açıklamış, örgütün bir sözcüsü Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşına işaret ederek "Haçlıların birbirleri ile savaşmasının uygun bir fırsat" olduğunu belirterek, destekçilere Avrupa'da saldırılara yeniden başlamaları çağrısında bulunmuştu.

Kureyşi'nin öldürülmesi, IŞİD'in lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin 2019 yılında öldürülmesinden bu yana örgütün verdiği en büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.

rtr,AFP / JD,DÇÜ