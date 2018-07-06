 ABD Çin′e ek vergi uygulamasını başlattı | EKONOMİ | DW | 06.07.2018

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EKONOMİ

ABD Çin'e ek vergi uygulamasını başlattı

ABD'nin ithal Çin malları için kararlaştırdığı zamlı gümrük tarifeleri yürürlüğe girdi. Pekin, uygulamaya aynen karşılık verileceğini ve ABD'nin tarihin en büyük ticaret savaşını başlattığını duyurdu.

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ABD'nin ithal Çin mallarına ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararı yürürlüğe girdi. Çin'den ithal edilen ve aralarında uçak parçaları, otomobil ve bilgisayar ekipmanlarının da bulunduğu 34 milyar dolar tutarındaki 800'den fazla üründen yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump yeni gümrük tarifelerinin resmen yürürlüğe girdiğini, iki hafta zarfında da 16 milyar dolar hacmindeki ithalat mallar için kararlaştırılan zamlı gümrük tarifesinin yürürlüğe gireceğini açıkladı.

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ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlık Çin parasına değer kaybettirdi. Çin yönetimi ABD'nin ithal ürünlere ek gümrük tarifesi uygulama kararına sessiz kalınmayacağını yineledi. (04.07.2018)

Brüksel ABD'den ithal edilen kot pantolon, viski ve motosiklet gibi bazı ürünlere getirilecek ek gümrük vergisinin Cuma günü yürürlüğe gireceğini açıkladı. AB'den "Bu noktaya gelmek istemezdik" yorumu geldi. (20.06.2018)

ABD-AB arasındaki ticari gerginlik sürüyor. AB’nin bazı Amerikan mallarına yönelik ek gümrük vergisi misillemesinden sonra Trump, AB’den ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulundu. (23.06.2018)

Uçakta gazetecilere açıklama yapan Trump Pekin yönetiminin misillemede bulunması halinde 500 milyar doların üzerindeki Çin malına yeni gümrük tarifeleri uygulama imkânlarını gözden geçireceklerini söyledi.

Çin eleştirdi ve misilleme başlattı

ABD'nin Çin mallarına ek vergi uygulamasını başlatmasının hemen ardından Çin Ticaret Bakanlığı'ndan "misilleme" açıklamaları geldi. Ticaret Bakanlığı sözcüsü, "ABD'nin iktisat tarihinin en büyük ticaret savaşını başlattığını" söyledi. Bakanlığın açıklamasında, "ABD'nin ticaret rejimine sessiz kalınmayacağı ve zamlı gümrük tarifelerinin muhtemel sonuçlarını değerlendirdikleri" belirtildi. Bakanlık, ABD'nin serbest ticareti engelleyici kararlarının küresel tedarik zincirine ve küresel kalkınmaya ağır zarar verdiğini de duyurdu.

Çin yönetimi ABD'nin hamlelerinin piyasaları kargaşaya sürüklediğini, Çin'in ise pazarlarını liberalleştirmeye devam edip, yatırımcı yabancı şirketlere elverişli faaliyet ortamı yaratacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında Washington'da alınan kararların en çok Amerikan şirketleri ile ABD'li tüketiciye zarar vereceği ve serbest ticaret ilkelerinin korunması için diğer ülkelerle işbirliği yapılacağı da kaydedildi.

DW,dpa,AFP/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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