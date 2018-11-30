ABD-Çin ticaret savaşlarında geçici ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Buenos Aires'deki G20 Zirvesi sonrasındaki akşam yemeğinde yaptıkları görüşmede, geçici bir süre için yeni gümrük vergileri getirilmemesi konusunda anlaşmıştı.

Bunun akabinde ABD Başkanı Trump dün bir Twitter mesajında, "Çin ABD'den gelen otomobillerden aldığı gümrük vergisini azaltmayı ve kaldırmayı kabul etti. Halen bu vergi yüzde 40" dedi. Ancak Çin vergilerinin yeni durumu hakkında ayrıntı vermedi.





Buenos Aires'te yapılan G20 Zirvesi sırasında Şi ile iki buçuk saat süren bir akşam yemeğinden sonra Trump, 1 Ocak'tan itibaren 200 milyar dolarlık Çin ürününden alınan vergiyi yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarma kararını ertelemeye razı oldu. Çin de buna karşılık olarak, alımını durdurduğu bazı ABD tarım ve enerji mallarında yeniden alıma başlamayı kabul etti.

Görüşme sonrasında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada eğer 90 gün içinde uzlaşma sağlanamazsa, Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin planlanlandığı gibi yükseltileceği vurgulandı.

Bu kararın ABD'de ürettikleri lüks segment araçları Çin'e ihraç eden Ford Motor Co, BMW gibi imalatçıları rahatlatması bekleniyor.

Çin ithal otomobillerdeki gümrük vergilerini bu yıl yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürürken, sadece ABD ürünü otomobillerdeki gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarmıştı. ABD halen Çin malı araçlardan yüzde 27.5 oranında vergi alıyor.

Reuters,AP/SSB, HT

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