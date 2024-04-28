Abbas'tan ABD'ye: İsrail'in Refah'ı işgalini engelleyin

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas İsrail'in Refah'a operasyon düzenlemesinin bir felaket olacağını ve buna engel olabilecek tek ülkenin ABD olduğunu söyledi.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Refah'ı işgal etmesine engel olabilecek tek ülkenin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olduğunu söyledi. Mahmud Abbas bu işgalin "Filistin halkının tarihindeki en büyük felaket" olacağını belirtti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Kalkınma İçin Küresel İş Birliği, Büyüme ve Enerji Özel Toplantısında konuşan Abbas, "ABD'ye İsrail'den Refah operasyonunu durdurmasını istemesi çağrısında bulunuyoruz çünkü İsrail'in bu suçu işlemesine engel olabilecek tek ülke Amerika'dır" diye konuştu.

İki gün süren zirveye ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yanısıra İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk çabalarında bulunan ülkelerin temsilcileri de davet edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Riyad'a gitti Fotoğraf: Mark Schiefelbein/AP//Pool AP/dpa/picture alliance

ABD Dışişleri Bakanı Blinken bugün Riyad'a hareket etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Blinken'in Pazartesi ve Salı günü Riyad'da yapacağı görüşmelerde "İsrail için güvenlik garantileri içeren bağımsız bir Filistin devletine giden yolu" ele alacağını açıkladı. Ziyaretin İsrail ile Hamas arasında savaşın patlak vermesinden bu yana Blinken'ın Ortadoğu'ya düzenlediği yedinci diplomatik misyon olduğu belirtildi. Dünya Ekonomik Forumu toplantısına katılacak olan Blinken Riyad'da Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla da bir araya gelecek.

Hamas'ın 7 Ekim tarihinde Gazze Şeridi'nin dışına çıkarak düzenlediği saldırıda İsrail yetkililerinin verdiği sayılara göre 1170 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de rehin alındı. İsrail'in tahminlerine göre Gazze'de 129 İsrailli rehine bulunuyor. İsrail'in 7 Ekim saldırısına yanıt olarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığının verilerine göre çoğu kadın ve çocuk 34 bin 454 kişi hayatını kaybetti.

AFP / EC, HT

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