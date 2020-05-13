 Abbas İsrail ve ABD ile köprüleri attı | DÜNYA | DW | 20.05.2020

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DÜNYA

Abbas İsrail ve ABD ile köprüleri attı

Yeni İsrail hükümetinin, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim bölgelerini ilhak hazırlıklarına karşı Filistin lideri Abbas, İsrail ve ABD ile imzaladıkları tüm anlaşmaların geçersiz olduğunu duyurdu.

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Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile imzaladıkları ve halihazırda geçerli olan tüm anlaşmaların geçersiz olduğunu ilan etti. Abbas, Salı akşamı Ramallah'ta yaptığı açıklamada hükümetinin güvenlik anlaşmaları da dahil bütün anlaşmalardan çekildiğini bildirdi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesini yöneten Abbas, daha önce de İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının ilhak edilmesi halinde güvenlik konularındaki işbirliğinin sonlandırılacağı uyarısında bulunmuştu. Abbas, geçen Şubat ayı başında ABD tarafından açıklanan ve İsrail'e ilhak yolunu açan Ortadoğu Planı'nın kendileri için İsrail ve ABD ile "tüm ilişkileri kesmek" anlamına geldiğini belirtmiş, ancak düne kadar bu konuda somut bir adım atmamıştı.

Arşiv - Filistinlilere ait Batı Şeria'da inşa edilen Yahudi yerleşim birimleri

Arşiv - Filistinlilere ait Batı Şeria'da inşa edilen Yahudi yerleşim birimleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Ortadoğu Planı, Filistinlilerin kendi devletlerini kurmalarını, ancak buna karşılık stratejik ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip Ürdün Vadisi'nden ve başkent olarak Doğu Kudüs'ten vazgeçmelerini öngörüyor. Planda kurulacak bir Filistin devleti için Kudüs kentinin doğusundaki Ebu Dis beldesi sembolik bir başkent olarak öneriliyor.

İsrail'de üst üste yapılan ve herhangi bir hükümet oluşumu sağlamayan üç parlamento seçiminin ardından, geçtiğimiz Pazar günü yeni hükümet yemin ederek görevine başlamıştı. Başbakan Benyamin Netanyahu ve eski rakibi Benny Gantz liderliğinde kurulan hükümetin öncelikli planlarından biri, Netanyahu'nun söylemine göre Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim bölgelerini İsrail topraklarına dahil etmek.

Trump, İsrail'in Kudüs'ü başkenti olarak tanımıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 2017 Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamış, Mayıs 2018'de de Kudüs'te Büyükelçilik açmıştı.

2017'den bu yana ABD tarafından İsrail'in başkenti olarak tanınan Kudüs

2017'den bu yana ABD tarafından İsrail'in başkenti olarak tanınan Kudüs

Uluslararası toplum ise Kudüs'ün statüsü anlaşmayla belirlenene kadar şehri İsrail'in başkenti olarak tanımama politikası izliyordu. İsrail Doğu Kudüs'ü ilhak ettiği 1980 yılında çıkardığı yasayla tüm Kudüs'ü başkenti ilan etmiş, ancak BM Güvenlik Konseyi'nin 478 sayılı kararıyla İsrail'in ilanı hükümsüz sayılmıştı. Bu nedenle çok sayıda ülkenin büyükelçilikleri Tel Aviv ve çevresinde bulunuyor.

İsrail 1967'deki Altı Gün savaşında Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepelerini ele geçirmişti. Birleşmiş Milletler bu bölgeleri halen işgal altındaki bölgeler olarak tanımlıyor. İsrail, savaş sırasında ele geçirdiği Gazze Şeridi'nden ise çekilmişti. Filistinliler Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsayan bölgede bir devlet kurmak ve Doğu Kudüs'ü başkent yapmayı hedefliyor.

AFP,dpa / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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