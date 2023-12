Abbas: Gazze'deki savaş Nakba'dan da kötü

Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas, Gazze’deki savaşın bir felaketin ve soıykırımın da ötesine geçtiğini söyledi. Mısır televizyonu ON’ye konuşan Abbas, yaşananların 1948 yılında İsrail’in kurulmasının ardından 760 bin Filistinlinin yerinden edildiği Nakba'dan (Büyük Felaket) dahi daha kötü olduğunu söyledi.

Bölgede devam eden savaştan ABD’yi sorumlu tutan Abbas, "Ne yazık ki ne zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul bu savaşı durdurmak istese ABD veto hakkını kullanıyor ve savaşı durdurmayı reddediyor" diye konuştu. Filistin Özerk Yönetim Başkanı, şu ana kadar olanların ABD’nin desteğiyle mümkün olduğunu belirterek Washington'ın istese İsrail’i savaşı sonlandırmaya ikna edebileceğini savundu.

Abbas, savaşın Batı Şeria'ya genişlemesinden duyduğu endişeyi de dile getirdi. İsrial ordusunun ve İsrailli yerleşimcilerin her gün Batı Şeria ve Kudüs’e saldırdığını söyleyen Abbas, "Batı Şeria’da durum her an kontrolden çıkabilir" diye konuştu. Filistin lideri, İsrail’in "Filistinlileri Batı Şeria ve Gazze’den sürme hedefine yönelik" hareket ettiğini savundu.

Halevi: Savaş önümüzdeki aylarda da devam edecek

İsrail’in 7 Ekim’deki Hamas saldırısının ardından Filistin topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar çerçevesinde düzenlenen ağır hava saldırıları Çarşamba günü de sürdü. İsrail, saldırılarını halihazırda Han Yunus’a yoğunlaştırsa da Gazze’de hava saldırılarının yaşandığı, Refah kenti yakınlarındaki bir saldırıda 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Salı günü yaptığı açıklamada savaşın hedeflerinin elzem olduğunu ve bu hedeflerin başarılmasının kolay olmadığını vurguladı. Halevi, bu nedenle savaşın gelecek aylarda da devam edeceğini söyledi.

Gazze'deki büyük yıkım sonrası yerinden edilenlerin sayısının bir milyon 900 bine ulaştığı belirtiliyor. Fotoğraf: Mahmud Hams/AFP

İsrail’in verilerine göre, 7 Ekim’deki Hamas saldırısında yaklaşık bin 140 kişi hayatını kaybetmiş 250 civarı İsrailli de rehin alınmıştı. ABD ve Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde bulunan Hamas’ın elinde yine İsrail’in verilerine göre hala 129 rehine bulunuyor.

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, İsrail’in 7 Ekim sonrası başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 bin 915’e ulaştı. Ölenlerin çoğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, 2 milyon 400 bin nüfuslu Gazze‘de savaş nedeniyle 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetti. Halkın su, gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşadığı bölgede ancak kısıtlı yardım malzemelerinin girişine izin veriliyor.

Dpa,AFP/SÖ,EC

