Abbas BM'de Trump'ın planını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Ortadoğu planının görüşüldüğü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas, "İsrail-Amerikan planını reddediyoruz" dedi. Planın niyetinin Filistinlilerin meşru haklarını tartışmaya açtığını söyleyen Abbas, Doğu Kudüs'ün başkent olmadığı ve toprakları parçalanmış bir Filistin devletinin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Planın bölgeye barış ve istikrar getirmeyeceğini ve bu nedenle planı kabul etmediklerini vurgulayan Abbas, konuşmasında ABD'nin önerdiği Filistin devletini bir harita üzerinde göstererek "İsviçre peyniri" benzetmesini yaptı.

Filistinlilerin her zaman olduğu gibi adil barışı savunduğunu kaydeden Abbas, uluslararası toplumdan bir barış toplantısı düzenlemelerini istedi. "Ben her zaman müzakereye hazırım, ben her zaman müzakereye hazırdım" diye sözlerini sürdüren Abbas, şu anda Birleşmiş Milletler'de de buna başlamaya hazır olduğunu ifade etti. Filistinlilerin ABD'yi bir arabulucu olarak daha fazla kabul edemeyeceğini söyleyen Abbas, Ortadoğu'daki durumun şu anda patlamaya hazır olduğuna işaret etti.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki temsilcisi Danny Danon ise Abbas'ı müzakereye ciddi olarak yanaşmamakla suçladı.

Uluslararası toplum mesafeli

Abbas ve Danon'dan önce konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Ortadoğu Temsilcisi Nikolaj Mladenow ve Konsey'in Avrupalı temsilcileri, Ortadoğu'da barış sağlanmasına destek verdiklerini vurgulamakla birlikte Trump'ın planına mesafeli yaklaştı.

Abbas, BM Güvenlik Konseyi'ne Trump'ın planına karşı bir karar tasarısı sunmak istiyordu, ancak Abbas'ın bu girişimi ABD'nin yoğun diplomatik baskıları sonucu engellendi.

Batı Şeria'da protesto gösterileri düzenlendi

Trump'ın planı protesto edildi

Abbas Güvenlik Konseyi'nde konuşmasından önce de Filistin bölgelerinde düzenlenen gösterilerde on binlerce kişi Trump'ın planını protesto etti.

Trump'ın iki devletli çözüm öngeren Ortadoğu planında Kudüs bölünmeden İsrail'in başkenti olarak yer alıyor. Kudüs'ün doğusunda da Filistinliler için sembolik bir başkent öneriliyor. Planda ayrıca Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri İsrail toprağı kabul edilerek İsrail'e ilhak yolu açılıyor.

