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Filistin lideri Abbas ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Filistin lideri Abbas ve Almanya Başbakanı Olaf ScholzFotoğraf: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Abbas'ın "Holokost" benzetmesine soruşturma

4 saat önce

Berlin polisi, Başbakan Scholz ile düzenlenen basın toplantısında İsrail'in Filistinlilere "Holokost" uyguladığını söyleyen Filistin lideri Abbas hakkında ön soruşturma başlattı.

https://www.dw.com/tr/abbas%C4%B1n-holokost-benzetmesine-soru%C5%9Fturma/a-62861970

Salı günü Berlin'de Başbakan Olaf Scholz ile görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısındaİsrail'in Filistinlilere "Holokost" uyguladığını söyleyen Filistin lideri Mahmud Abbas hakkında Berlin polisi ön soruşturma başlattı.

Polis sözcüsü, Bild gazetesine yaptığı açıklamada Abbas hakkında "Ceza Kanununun 130'uncu maddesi uyarınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu şüphesiyle ön soruşturma başlatıldığını" bildirdi. Gazeteye konuşan ceza hukukçusu Udo Wetter, Abbas'ın ifadelerinde Nazi Almanyası'nda işlenen suçların önemsizleştirilmesi yönünde bir ön şüphe oluşmasının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

"Abbas'ın dokunulmazlığı var mı" tartışması

Gazetenin sorusunu yanıtlayan Alman Dışişleri Bakanlığı ise Abbas'ın "resmi bir ziyaret" nedeniyle Almanya'da bulunduğunu belirterek "dokunulmazlığa sahip olduğundan yola çıkıldığını" kaydetti.

Bild'e konuşan ceza hukukçusu Michael Kubiciel ise pek çok kişinin resmi davetle Almanya'ya geldiğine ancak diplomatik dokunulmazlık taşımadığına işaret ederek "Belirleyici olan, Abbas'ın Alman hükümetinin davetiyle Berlin'e gelmiş olması değil, bir devletin temsilcisi olarak Almanya'da bulunması. Dolayısıyla Filistin'in bir devlet olarak kabul edilip edilmediği önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu. Almanya resmi olarak Filistin'i devlet olarak tanımıyor.

Abbas, Scholz ile düzenlenen basın toplantısında İsrail'in kurulduğu 1947'den bu yana Filistin köylerinde katliamlar gerçekleştirdiğini belirterek "50 katliam, 50 Holokost" ifadesini kullanmıştı. Abbas'ın toplantıda daha önce sarf ettiği "Apartheid" kelimesine Scholz "Alman hükümetinin İsrail ile ilgili olarak bu kavramı benimsemediği" yanıtını vermiş, ancak Holokost benzetmesi sonrasında sessiz kalması yoğun tepkilere yol açmıştı. Scholz daha sonra yaptığı açıklamada Abbas'ın ifadelerini kınamıştı.

dpa/BK,JD

 

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