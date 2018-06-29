AB zirvesinde göç konusunda uzlaşma sağlandı

Göç politikasında yakınlaşma sağlayan AB liderleri, Brüksel'deki zirvede yeni bir uzlaşma sağladı. Çetin müzakerelerin yaşandığı zirvede Türkiye'ye yeni yardım dilimine de onay çıktı.
Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesinde liderler 12 saatlik görüşme maratonunun ardından göç politikasında uzlaşma sağladı. Kararlaştırılan adımlar arasında, isteyen AB ülkesinin gönüllülük esasına dayalı olarak göçmenler için "kontrol merkezleri" açabilmesi ve mültecilerin AB dışındaki ülkelerde barındırılmasıyla ilgili önerilerin gözden geçirilmesi de bulunuyor. Uzlaşmanın olumlu bir bilançosunu çıkaran Almanya Başbakanı Angela Merkel konuyla ilgili ortak bir metin hazırlanabilmiş olmasını "başarı" olarak nitelendirdi. Merkel, Avrupa iltica rejimiyle ilgili çalışmaların sürdürüleceği konusunda iyimserlik taşıdığını dile getirdi. Almanya Başbakanı görüş ayrılıklarını gidermek için çok çalışmaları gerekeceğini de sözlerine ekledi.
Merkel mültecilerin geri alınmasına dair ikili anlaşmalar konusunda muğlak ifadeler kullandı. Almanya, başka bir ülkede AB topraklarına ayak bastıktan sonra iltica başvurusunda bulunmak üzere Almanya'ya gelenlerin geri gönderilebilmesini istiyor.
Angela Merkel, Avrupa'ya ayak basan göçmenlerin AB içerisindeki başka ülkelere yaptığı göçün yönetilebilmesi gerektiğini ve mülteci adaylarının diledikleri ülkede iltica işlemi başlatmaya haklarının olmadığını söyledi. Başbakan Merkel aynı zamanda mültecilerin geldikleri ülkelerle dayanışma gösterme zorunluluğuna da dikkat çekti.
Merkel, mülteci adaylarının sınırdan geri çevrilmesi konusunda koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile anlaşmazlığa düşmüş ve CSU'lu Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer temmuz başına kadar çözüm bulunamadığı takdirde yeni iltica planını tek taraflı başlatacağını duyurmuştu. Plan, başka bir AB üye ülkesinde iltica başvurusu yapmış veya bu ülkede kaydı yapılmış mültecilerin Almanya tarafından reddedilmesini içeriyor.
Türkiye'ye 3 milyar euro yardım
Zirvede , Türkiye'ye mültecilere yardım fonu için kararlaştırılan meblağın ikinci diliminin ödenmesi karara bağlandı. AB, daha önce de Ankara ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Türkiye'ye mültecilere yardım amacıyla kullanılmak üzere ödeme yapmıştı.
Liderler AB sınır koruma teşkilatı Frontex ile Afrika yardım fonuna daha fazla kaynak ayrılmasını da kararlaştırdılar.
Brüksel'deki zirve maratonu mültecilerin üye ülkeler arasında adil bir şekilde paylaştırılmasında ısrar eden İtalya'nın görüşmeleri bloke etmesi nedeniyle uzadı. İtalya Başbakanı Guiseppe Conte buluşmadan önce mülteci sorununa açıklık getirilmediği takdirde hiçbir uzlaşmayı onaylamayacaklarını söylemişti. AB'den mülteciler için daha fazla yardım talep eden İtalya mülteci taşıyan gemilerin limanlarına yanaşmasına izin vermiyor.
DW,Rtr,dpa/AG,ÖA
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Brüksel’deki AB zirvesinin gündemindeki en önemli konu mülteci krizi. Almanya Başbakanı Merkel, diğer ülkelerle yapılacak işbirliğinde Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının örnek alınması gerektiğini söyledi. (28.06.2018)
Almanya Başbakanı Merkel göçün Avrupa'nın geleceğini belirleyebilecek konulardan biri olduğunu söyledi. Mülteci politikası bugün başlayacak AB zirvesinin de ana gündem maddesi. (28.06.2018)