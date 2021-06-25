AB Zirvesi Türkiye'yi memnun etmedi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'de 24-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde kabul edilen kararlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde 'Türkiye' başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır" denildi.

Türkiye'nin, "gerginliğin düşürülmesi, diyalog ve işbirliğinin başlatılması bakımından üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiği" belirtilen açıklamada, "AB’nin, gerginliğin düştüğünü teslim edip, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi dahil olumlu gündemi hayata geçirmeye yönelik somut kararlar almayı ertelemesi, bir oyalama taktiği, irade eksikliği ve bir iki üye ülkenin AB üyeliklerini kötüye kullanması olarak görülmektedir" görüşüne yer verildi. Açıklamada, Türkiye'nin adaylık statüsüne atıfta bulunulmaması da eleştirildi.

Türkiye'ye önerilen yeni mali yardım paketi ile ilgili görüşlere de yer verilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "(Yardımların) Türkiye'ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olduğu" vurgulanarak, "Esasen AB'nin kendi huzur ve güvenliğinin teminatı için atılacak bir adımdır. Göç işbirliğinin sadece mali boyuta indirgenmesi, büyük bir yanılgıdır" denildi. AB Zirvesi'nde Türkiye'deki sığınmacılar için 3 milyar euro ek kaynak aktarılması öngörülmüştü.

Kıbrıs’a ilişkin konularda ise AB'nin "yanlı bir tutum sergilemeye devam ettiği" belirtilerek, "Bu tutumuyla AB bir kez daha Kıbrıs Türklerini yok saymış ve eşit haklarını görmezden gelmiştir. AB’nin bu tutumu devam ettiği sürece, Kıbrıs meselesine yapıcı bir katkıda bulunması mümkün değildir" görüşü paylaşıldı.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Yakalanan olumlu ivmenin sürdürülebilmesi ve Türkiye-AB ilişkilerinin katılım perspektifiyle 'olumlu gündem' üzerinden ilerletilmesi için gereken, 18 Mart Mutabakatı’nın tüm yönleriyle ve bütüncül bir anlayışla gözden geçirilerek günün ihtiyaçlarına ve ortak çıkarlara cevap verecek şekilde işler hale getirilmesidir."

DW/TY,JD

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