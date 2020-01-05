 AB Zarif′i Brüksel′e davet etti | AVRUPA | DW | 05.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB Zarif'i Brüksel'e davet etti

İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından artan tansiyon nedeniyle Avrupa Birliği (AB) İran Dışişleri Bakanı Zarif’i Brüksel'e davet etti.

default

İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından artan tansiyon nedeniyle Avrupa Birliği'nden (AB) "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı yapıldı.

Avrupa Birliği tarafından yapılan bir açıklamada AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile hafta sonunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Bu görüşmede Borrell'in "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı yaptığı ve Zarif'i Brüksel'e davet ettiği kaydedildi.

Önerdiğimiz linkler

İranlı komutan Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin ardından Irak meclisi ABD birliklerinin Irak'tan gönderilmesini oylayacak. (05.01.2020)

İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından tansiyonun yükseldiği bölgede diplomasi trafiği yaşanıyor. Çin ve Katar'la görüşen İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi "terör eylemi" düzenlemekle suçladı. (04.01.2020)

ABD saldırısında öldürülen İranlı komutan Süleymani'nin naaşı İran'a getirilirken, ABD Başkanı Trump İran'a yeni tehditlerde bulundu. (05.01.2020)

Borrell'in Zarif'den Süleymani'nin öldürülmesine verecekleri tepkiyi "dikkatlice düşünmelerini" istediği belirtildi.

İran'ın tepkisi bekleniyor

İran, Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki göstermiş, bu olayın "intikamının" alınacağını duyurmuştu. Saldırı sonrası üç gün yas ilan edilmişti. İran'ın tepkisini üç günlük yas sonrası vermesi bekleniyor.

Süleymani, ABD güçlerinin Cuma günü Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile düzenlenen operasyon, Ortadoğu'da yeni bir savaşın patlak vermesi endişesine neden olmuştu.

AFP, Reuters /SSB, BW

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Iran | Mohammad Javad Azari Jahromi | Telekommunikationsminister

İran: Trump takım elbise giymiş bir teröristtir 05.01.2020

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yeni tehditlerde bulunmasına İran'dan sert tepki geldi. İran İletişim Bakanı Muhammed Cevad Azeri Jahromi "Trump takım elbise giymiş bir teröristtir" dedi.

Iran Bauarbeiten zweiter Reaktor Atomkraftwerk in Buschehr

İran nükleer ihlalinde yeni adımını belirliyor 05.01.2020

İran'ın Komutan Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından nükleer anlaşmanın ihlali ile ilgili bir sonraki adımına karar vereceği bildirildi.

Iran Ahvaz Trauerzug für Soleimani

Süleymani'nin naaşı İran'a getirildi 05.01.2020

ABD saldırısında öldürülen İranlı komutan Süleymani'nin naaşı İran'a getirilirken, ABD Başkanı Trump İran'a yeni tehditlerde bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB Zarif'i Brüksel'e davet etti

İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından artan tansiyon nedeniyle Avrupa Birliği (AB) İran Dışişleri Bakanı Zarif’i Brüksel'e davet etti.  

FOTO-GALERİ

default

Dünya yeni yıla nasıl girdi?

Dünya yeni yıla büyük kentlerde düzenlenen havai fişek gösterileriyle girdi.  