 AB Yetkilisi: Türkiye Yunanistan′dan göçmen almayı sürdürmeli | AVRUPA | DW | 29.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB Yetkilisi: Türkiye Yunanistan'dan göçmen almayı sürdürmeli

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Türkiye'nin Yunan adalarından "göçmenleri geri almayı sürdürmesini" istedi.

Griechenland | Flüchtlingsboot

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, yaklaşık 8 bin sığınmacının bulunduğu Yunanistan'ın Midilli Adası'nı ziyaret etti.

AB yetkililerinin gelecek hafta yapacağı Türkiye ziyareti öncesi adada açıklamalarda bulunan Johansson, "Türkiye'yi acilen Yunanistan'dan yeniden göçmen kabul etmeyi başlatmaya çağırıyorum" dedi.

Ylva Johansson

Ylva Johansson

Johansson ile bir araya gelen Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis de Türkiye'yi, sığınma başvuruları Yunanistan'da reddedilen bin 450 sığınmacıyı geri kabul etmeye davet etti. Midilli, Sakız, Kos ve Leros adalarında yaklaşık 14 bin sığınmacının bulunduğu tahmin ediliyor.

Johansson, daha önce de Türkiye'yi mutabakattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmış ve Türkiye'nin geçen yaz Yunan adalarından göçmenleri almayı durdurduğunu belirterek bu sürecin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etmişti. AB Komisyonu'nun verilerine göre, mutabakatın yürürlüğe girdiği 2016 Mart’ından bu yana AB topraklarına Türkiye üzerinden giriş yapan toplam 2 bin 140 sığınmacı Türkiye'ye geri gönderildi.

Güncellenmesi gündemde

Türkiye ile AB arasında imzalanan 18 Mart 2016 tarihli göç mutabakatı kapsamında, Türkiye'nin AB'ye yasa dışı yollardan giriş yapan göçmenleri geri kabul etmesi ve insan kaçakçılığı ile mücadele etmesi karşılığında, Türk vatandaşlarına Schengen bölgesinde vize muafiyetinin değerlendirilmesi, sığınmacılar için mali yardım, katılım müzakerelerinin canlandırılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi Ankara'ya taahhüt edilmişti.

AB, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara destek amacıyla dört yıllık bir süre için toplam altı milyar euro yardımda bulunma sözü vermişti. 2019 yılında tarafların yeni dönem mali yardımlarını belirleyebilmek için yeniden masaya oturması bekleniyordu.  AB, 2020 yılının sonunda Türkiye'ye 485 milyon euro ek mali kaynak tahsis etti. Türk tarafı ise AB'nin mali yardımlarını yeterli bulmuyor ve eleştirilerini sürdürüyor.

Mevlüt Çavuşoğlu

Mevlüt Çavuşoğlu

Türk hükümeti, AB'nin adil yük paylaşımı sözünü tutmasını ve mali desteği ciddi oranda artırmasını istiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2016'dan bu yana Türkiye bu mutabakat gereği yükümlülüklerini yerine getirdi, AB ise getirmedi, getirmek istemedi" demişti. "Bugüne kadar tüm zorluklara rağmen işleyen göç mutabakatının güncellenmesi konusunda AB ve üye ülkeler ile hemfikiriz" diyen Çavuşoğlu, "Ama onun güncellenebilmesi için bizim tekliflerimize AB'nin geri dönmesi gerekiyor" diye konuşmuştu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell ise AB-Türkiye mülteci anlaşmasının yenilenmesi gerektiğini savunmuştu.

 

AFP,epd / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye: Sığınmacıları plastik kelepçeyle denize attılar

Türkiye Yunanistan'ı, Sakız Adasına gelen sığınmacıları darp ettikten sonra plastik kelepçeyle can yeleksiz bir şekilde denize atmakla suçladı. Dün gece yaşandığı belirtilen olayda en az dört kişi hayatını kaybetti.  

Yunanistan'dan Türkiye'ye 1500 göçmeni geri alma çağrısı

Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis, AB ile imzalanan mülteci mutabakatı çerçevesinde Türkiye'ye yaklaşık bin 500 göçmeni geri alma çağrısında bulundu.  

Mitarakis: Geri itme iddiaları Türkiye'nin yalan haber stratejisinin parçası

Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis Ege Denizi'nde sığınmacıların yasa dışı bir biçimde geri itildiği iddiasının Türkiye'nin "yalan haber stratejisinin" bir parçası olduğunu söyledi.  

Benzer içerik

Türkei, Istanbul, Blaue Moschee mit EU-Fahne

AB-Türkiye krizi nasıl aşılabilir? 24.03.2021

AB'nin "havuç" gibi sunduğu Gümrük Birliği'ni güncelleme görüşmeleri, Türkiye'nin AB sürecini canlandırabilir mi? Deneyimli uzman Erdal Yalçın, bunun mümkün olmadığını söyleyerek, farklı bir yol önerdi.

Türkische und EU-Flagge in Istanbul

AB zirvesinden Türkiye'ye "havuç ve sopa" çıktı 25.03.2021

AB liderleri, bir yandan Türkiye ile diyalog ve iş birliği mesajları verirken diğer yandan yaptırım kartını masada tuttu. Türkiye ile ilgili ek kararlar haziran ayında yapılacak zirveye bırakıldı.

Griechenland Migration l Somalische Flüchtlinge auf der Insel Lesbos

Yunanistan'dan Türkiye'ye 1500 göçmeni geri alma çağrısı 17.03.2021

Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis, AB ile imzalanan mülteci mutabakatı çerçevesinde Türkiye'ye yaklaşık bin 500 göçmeni geri alma çağrısında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Fransız ilaç şirketine zayıflama hapı nedeniyle milyonluk ceza

Fransız ilaç şirketi Servier, tehlikeli zayıflama hapları nedeniyle hakkında açılan davada 2 milyon 700 bin euro para cezasına mahkum edildi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  