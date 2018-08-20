 AB yetkilisi: Türkiye için doğru adres IMF | ALMANYA | DW | 21.08.2018

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ALMANYA

AB yetkilisi: Türkiye için doğru adres IMF

Almanya’da Türkiye’ye mali yardım önerisine ilişkin tartışmalar sürüyor. AB Komisyonu yetkilisi Oettinger, gerekiyorsa mali yardım için “doğru adresin IMF” olduğunu söyledi.

Günther Oettinger

Günther Oettinger

Almanya’da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in ekonomik kriz içinde bulunan Türkiye'ye mali yardımda bulunulmasına önerisi ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger, AB bütçesinden Türkiye’ye doğrudan yardım yapılmasını reddetti. Oettinger, Funke Medya Grubu’na yaptığı açıklamada, Almanya'dan Türkiye’ye de yardım yapılmasının söz konusu olmadığına işaret etti. Oettinger, yardım için “doğru adresin Uluslararası Para Fonu (IMF)” olduğunu belirterek Ankara’nın gerekiyorsa “dramatik gelişmeler ve ciddi durumlar” için kurulan IMF'ye başvurması gerektiğini söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Oettinger, Türkiye'deki siyasi gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulunarak “Ne yazık ki geçen yıllarda Türkiye'nin AB yolunda ilerleme değil gerileme kaydettiğini tespit etmek zorunda kaldık” şeklinde konuştu. AB'nin ABD'nin aksine daha "dostça ve adil” davrandığını belirten Oettinger, AB'nin Türkiye’ye yaptırım uygulamadığını hatırlattı. Türkiye’deki ekonomik krizin aşılması için öncelikle "Ankara’nın doğru bir siyaset” izlemesi gerektiğini ifade eden Oettinger, bu çerçevede Merkez Bankasının bağımsızlığı, faiz politikalarında değişiklik ve ekonomik sübvansiyonlar gibi Türk hükümetinin yeniden güven yaratacak önlemler almasının öneminin altını çizdi.

Sanayi ve Ticaret Odası: IMF’den yardım alınabilir

Yardım tartışmaların katılan Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Başkanı Eric Schweitzer de Bild gazetesine yaptığı açıklamada, gerekiyorsa Türkiye'nin IMF’den yardım alabileceğine işaret etti. Schweitzer, ekonomik gelişmelerin “sorumluluğunun öncelikle Türk hükümetinde” olduğunu vurguladı.

Deutschland Eric Schweitzer DIHK (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

Eric Schweitzer

Türkiye’ye yapılacak olası bir mali yardımın "somut olarak duruma” bağlı olduğunu belirten Schweitzer, burada muhatabın AB ile IMF olacağını ifade etti. Schweitzer, mali yardım için şartların da hukuki güvence ile merkez bankasının bağımsızlığını olduğunu hatırlattı.

Özdemir: Kriz Avrupa’ya yakınlaşma fırsatı olabilir

Muhalefetteki Yeşiller partisinden milletvekili Cem Özdemir de Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim ve liranın değer kaybetmesi gibi gelişmelerin belki de Türkiye ile Avrupa arasında yeniden yakınlaşma sağlanabilmesi için bir imkan olabileceğini söyledi. Özdemir, Alman Yazı İşleri Ağı’na yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye’yi köle bir gibi esir alarak felakete sürüklediğini” görmekten büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Ancak Özdemir, bu kriz "Belki de izlenen siyasi çizginin düzeltilmesi için bir şans yaratır” şeklinde konuştu.

Berlin Bundestag - Cem Özdemir (picture-alliance/düa/B. von Jutrcenka)

Cem Özdemir

Alman Meclisi Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sevim Dağdelen, Almanya’nın Türkiye'ye mali yardım yapmasını reddetti. Bild gazetesine konuşan Sol Partili milletvekili Dağdelen, "Almanların vergileriyle toplanan paraların şimdi de Erdoğan rejimini sağlamlaştırmak kullanılması ihtimalinin korkunç” olduğunu ifade etti.

Nahles'in önerisi

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Nahles Pazar günü "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye'ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir” açıklamasında bulunmuştu. Tartışma yaratan öneriyi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel reddetmişti. Parti Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Başbakan Angela Merkel'in şu an için Türkiye'ye yardım edilmesini düşünmediğini açıklamıştı.

dpa,AFP/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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