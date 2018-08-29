 AB yaz-kış saatinin kaldırılmasını önerecek | GÜNDEM | DW | 31.08.2018

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GÜNDEM

AB yaz-kış saatinin kaldırılmasını önerecek

AB Komisyonu Başkanı Juncker yaz ve kış saatleri uygulamasına son verilmesi anketiyle ilgili açıklama yaparak, uygulamanın kaldırılması için öneri hazırlayacaklarını duyurdu.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, saatlerin yılda iki kez ayarlanması konusunda AB içerisinde yapılan ankete atıfta bulunarak saatlerin değiştirilmesine karşı olduğunu söyledi. Juncker, Alman ZDF televizyon kanalına verdiği röportajda yaz saati – kış saati uygulamasına son verilmesini öngören bir teklif hazırlayacaklarını söyledi.

AB, internet üzerinden vatandaşlarına yaz saati-kış saati uygulamasını isteyip istemediklerini sormuştu. Her ne kadar resmi sonuçlar henüz açıklanmasa da basına sızan bilgilere göre ankete katılan 4 milyon 600 bin AB vatandaşının büyük çoğunluğu saatlerin her yıl ileri ve geri alınmasına karşı çıktı. Katılımcıların yüzde 80'i altı ayda bir saat ayarı yapılmasına karşı olduğunu belirtirken, bu gruptakilerin çoğu da yaz saati uygulamasında kalınmasını istediğini beyan etti.

Juncker, Avrupalılara ne düşündüklerini sorup, tercihlerini dikkate almamanın doğru olmayacağını söyledi. AB Komisyonu daha önce yaptığı açıklamada anket sonuçlarının bağlayıcı olmadığını ve bütün Avrupa Birliği'ni temsil etmediğini duyurmuştu. Juncker'in hazırlanacağını ifade ettiği yasa teklifinin ilk önce Avrupa Parlamentosu (AP), ardından da üye ülkelerin parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyor.

Merkel de Juncker'e destek verdi

Batı Afrika ziyareti kapsamında Nijerya'da bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, kendisinin de yaz saati-kış saati uygulamasına karşı olduğunu belirtti. AB Komisyonu'nun bu anketi "ciddiye almasına" sevindiğini belirten Merkel, bu konunun kendisi için önemli olduğunu belirtti.  

Yaz saatinde sabitlenme ihtimali yüksek

Avrupa Parlamentosu'nun anket sonuçları doğrultusunda karar alması hemen hemen kesinleşmiş bulunuyor. AB ülkelerinin tutumu ise açıklık kazanmadı. Litvanya, Estonya, Letonya ve Finlandiya çifte ayarın kaldırılmasından yana olduklarını daha önce bildirmişti. Almanya ise henüz kesin kararını açıklamadı.

Almanya yaz saati uygulamasına 1980'de geçti. 1996 yılından bu yana bütün AB ülkelerinde saatler martta bir saat ileri, ekim ayında da bir saat geri alınıyor. Uygulama yaz aylarında aydınlıktan daha fazla yararlanılması ve enerjiden tasarruf edilmesi için başlatılmıştı. Ancak uygulamanın istenen sonucu verip vermediği tartışma konusu oluyordu ve saatlerin ileri ve geri alınması bazı insanlarda sağlık sorunlarına yol açıyordu.

DW,dpa,rtr/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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