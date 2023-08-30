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AB yıl sonuna dek 40 bin Ukrayna askerini eğitmeyi planlıyor

30 Ağustos 2023

AB'nin Ukrayna ordusundaki personeli eğitmek için başlattığı askeri misyonunun (EUMAM) genişletilmesi planlanıyor. Bu yılın sonuna kadar 30 yerine 40 bin askerin eğitilmesi hedefleniyor.

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Almanya'mom Idar-Oberstein kasabasında bulunan topçu eğitim merkezi
Fotoğraf: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşı kendisini daha iyi savunması amacıyla başlattığı askeri misyonun kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.

AB savunma bakanlarının İspanya'nın Toledo kentinde yaptığı buluşmada konuşan AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, misyon kapsamında eğitilen Ukraynalı askerlerin sayısının bu yılın sonuna dek 30 yerine 40 bine çıkarılmasını önerdi. AB'nin 30 bin Ukraynalı askeri eğitme hedefine Ekim sonunda ulaşılması bekleniyor. Borrell özellikle Hollanda ve Danimarka'nın Ukrayna'ya vereceği F-16 savaş uçaklarının  pilotlarının eğitilmesi planlarının AB misyonuna entegre edilmesi gerektiğini ifade ederek, bunun için gerekli olanakların gözden geçirileceğini belirtti.

AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Josep BorrellFotoğraf: Sierakowski/EUC/ROPI/picture alliance

AB'nin Ukrayna askerlerini eğitme misyonu geçen yıl Kasım ayında dışişleri bakanlarının buluşmasında kararlaştırılmıştı. O dönemde ilk aşamada 15 bin Ukrayna askerinin Almanya, Polonya ve diğer AB ülkelerince eğitilmesine karar verilmişti. Sonrasında ise bu sayı 30 bine çıkarıldı. AB bu misyonla Ukrayna birliklerinin gelecekte Rusya'nın saldırılarına karşı kendini daha iyi savunabilmesini hedefliyor.

Alman Ordusu, Ukraynalı birlikleri Patriot füze savunma sistemleri, PzH-2000 olarak bilinen kundağı motorlu obüsler, Marder tipi piyade savaş araçları ve Leopard 1 ve Leopard 2 ana muharebe tankları konusunda eğitiyor. Askeri yönetim ve ordudaki hasta bakım hizmetleri konusunda de eğitimler veriliyor. Alman Ordusu'nun verdiği bilgilere göre Ukraynalı askerlerin eğitilmesi misyonunda Alman Ordusu'ndan bin 500 Alman personel yer alıyor.

 

dpa / HT,ET

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