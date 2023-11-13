AB Yüksek Temsilcisi Borrell İsrail'e gidiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Gazze'de devam eden çatışmalara yönelik istişarelerde bulunmak üzere Ortadoğu'ya gidiyor. Borrell, "bu hafta İsrail, Filistin, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'e gideceğini" açıkladı. AB Yüksek Temsilcisi, söz konusu ülkelerin siyasileriyle gerçekleştireceği istişarelerde öncelikli olarak Gazze Şeridi için insani yardımları ve krizin siyasi çözümünü ele alacağını ifade etti. "İki devletli çözüme yönelik bir siyasi vizyona ihtiyacımız var" diyen Borrell, bunun da "yalnızca diyalog yoluyla gerçekleştirilebileceğini" savundu.

Söz konusu ziyaret Borrell'in 7 Ekim'deki Hamas saldırılarından bu yana İsrail'e gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak. Borrell, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine yönelik yaptığı eleştiriler ve Gazze'de sivil halk için daha güçlü bir koruma talep etmesi nedeniyle AB içinde olduğu kadar İsrail'de de eleştiri konusu oluyor.

AB'den "çatışmalara insani ara" çağrısı

Diğer yandan AB Dışişleri Bakanları toplantısında Gazze'de giderek derinleşen insani kriz ele alındı. Pazar akşamı yapılan ortak açıklamada, Hamas'ın bölgede hastaneleri ve sivilleri kalkan olarak kullanmasının kınandığı ifade edilerek, sivillerin savaş bölgesinden ayrılmasına olanak tanınması gerektiği belirtildi. Borrell’in imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, Gazzelilere yardımların ulaştırılabilmesi için "çatışmalara insani ara" çağrısı da yapıldı.

Borrell, Birliğin sivil kayıpların önüne geçmek adına İsrail’den hedef alma konusunda "azami itidal talep ettiklerini" kaydetti. AB Yüksek Temsilcisi, Birliğe üye ülkelerin 28 Ekim'de BM Güvenlik Kurulu'nda Gazze’de insani ateşkes çağrısına yönelik yapılan oylamada bölünmüş bir görüntü verdiğine işaret ederken, bu kez ortak açıklamada üyelerin bölgede çatışmalara derhal ara verilmesi ve insani yardımların güvenli bir biçimde Gazze halkına ulaştırılması içim insani koridorlar oluşturulması konusunda mutabık olduğu görüldü. Açıklamada Hamas'ın elindeki rehineleri de derhal ve koşulsuz biçimde serbest bırakması çağrısı da yapılarak, "Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin rehinelere erişiminin sağlanması elzemdir" denildi.

Baerbock: Ateşkese yönelik dürtüler İsrail'in güvenliği için yeterli değil

Diğer yandan AB ülkelerinden bölgede ortak bir ateşkes çağrısı yine gelmedi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "derhal ateşkes" çağrısında bulunan Fransa ve BM’nin bu yöndeki dürtülerini anladığını ifade ederek, "Ancak dürtüler, insanlara yardım etmek için, onların güvenliğini ve barışı garantilemek için yeterli değil" diye konuştu. İsrail’in sürekli bir güvenlik tehdidi altında olduğunu savunan Baerbock, Hamas’ın elindeki rehinelere de işaret ederek, "200 rehineye ne olacak ve müzakerelerin neredeyse imkansız göründüğü bu durumda kim müzakere yürütecek?" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail'in sürekli bir güvenlik tehdidi altında bulunduğu gerekçesiyle Gazze'de ateşkese karşı çıkıyor. Fotoğraf: Felix Zahn/photothek/IMAGO

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da çatışmalara uzun soluklu bir ara verilmesine ve ateşkese karşı olduğunu açıklamıştı.

AP,dpa,AFP/SÖ,TY

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