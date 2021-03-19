AB yönetimi 6 Nisan’da Ankara’da

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yumuşama sinyallerinin ardından AB Konsey Başkanı Michel ile Komisyon Başkanı von der Leyen’in gelecek hafta Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geleceği duyuruldu.
Arşiv - Soldan sağa: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Michel (09.Mart.2020-Brüksel)
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB yönetiminin Türkiye'yi ziyaret edeceği tarihi Twitter hesabından duyurdu.
Duyuruda AB Konseyi Başkanı Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in 6 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'de olacağı bildirildi.
Türkiye ile ilişkilerin geleceği konusunda açıklamaların yapıldığı geçen haftaki AB liderler zirvesi sonrasında Birlik yönetiminin nisan ayı içerisinde Türkiye’yi ziyaret etmesi için Ankara ile görüşüldüğü belirtilmişti.
AB yönetimin ziyaret planı, Ankara ile Brüksel arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için çabaların ortaya çıktığı bir döneme rastlıyor. AB liderleri Türkiye ile olan 25 yıllık Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ve Avrupa sınırlarına mülteci akınının önüne geçen göç anlaşmasının genişletilmesine hazır olduklarını bildirmişti. Zirve sonucunda 27 üyeli AB, bir dizi ortak çıkarlar doğrultusunda Türkiye ile aşamalı ve orantılı bir yakınlaşmaya yeşil ışık yakmıştı.
Diğer yandan Ankara'ya, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de "yasa dışı" gaz arama faaliyetlerine yeniden başlaması halinde yaptırımların devreye gireceği uyarısı yapılmıştı.
AFP,dpa / GY,ET
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AB liderleri, bir yandan Türkiye ile diyalog ve iş birliği mesajları verirken diğer yandan yaptırım kartını masada tuttu. Türkiye ile ilgili ek kararlar haziran ayında yapılacak zirveye bırakıldı.
Türkiye'nin AB üyelik sürecinin "bir zombiye benzediğini" söyleyen Hür Demokrat Parti Milletvekili Alexander Graf Lambsdorff sürecin sona erdirilmesini savundu.