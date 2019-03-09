 AB: Venezuela′ya askeri müdahale kabul edilemez | DÜNYA | DW | 12.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

AB: Venezuela'ya askeri müdahale kabul edilemez

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Mogherini, Venezuela’ya askeri müdahalenin çözüm getirmeyeceği uyarısında bulundu. Mogherini, çözümün "barışçıl, siyasi ve demokratik" olması gerektiğini söyledi.

PK EU-Außenminister für Saktionen gegen Russland | Federica Mogherini (imago/Le Pictorium)

Federica Mogherini

Önerdiğimiz linkler

Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido ülkedeki tüm hükümet karşıtlarına başkente yürüyüş düzenleme çağrısında bulundu. Maduro ise elektrik kesintilerinin giderilememesinden “yeni bir siber saldırıyı” sorumlu tuttu. (10.03.2019)

2018'de Venezuela'dan yaklaşık 250 bin kişinin yabancı ülkelere sığınma talebinde bulunduğu açıklandı. Öte yandan siyasi krizle karşı karşıya olan ülkede 23 eyaletin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanıyor. (08.03.2019)

Venezuelalı muhalif lider Guaido, hükümetin Almanya'nın Caracas Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan etmesini eleştirdi, "Maduro rejimi Venezuela'ya yardım eden kimseyi affetmiyor" dedi. (07.03.2019)

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'ya olası bir askeri müdahaleye karşı olduklarını söyledi. Böyle bir müdahalenin kabul edilemeyeceğini belirten Mogherini, Veneuzuela'daki krize çözümün asla "dışarıdan empoze edilmemesi" gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Mogherini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido arasındaki anlaşmazlığın siyasi, barışçıl ve demokratik araçlarla çözülmesi gerektiğini kaydetti. Mogherini, "Ülke içinden ya da dışından gelişecek askeri hamlelerin kabul edilemez olacağı görüşündeyiz" dedi.

AB'nin Güney Amerika ülkeleri ile birlikte Venezuela'da siyasi süreci teşvik edecek bir iletişim grubu kurduklarını hatırlatan Mogherini, "Ülkeyi etkisi altına alan krizin siyasi ve kurumsal nedenleri var. Sözkonusu olan bir doğal afet değil. Dolayısıyla çözümün de barışçıl, siyasi ve demokratik olması gerekiyor" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce birkaç kez tüm opsiyonların masada olduğunu söylemiş ve ABD'nin Venezuela'ya olası bir askeri müdahalesini hariç tutmamıştı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Pazartesi günü ABD'nin Caracas'taki tüm diplomatik personelini geri çekeceğini açıklamıştı.

Venezuela bir süredir siyasi ve ekonomik bir krizle boğuşuyor. Aralarında ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin de yer aldığı 50'yi aşkın ülke Guaido'yu ülkenin meşru geçici devlet başkanı olarak tanıyor. Türkiye, Rusya ve Çin'in de aralarında bulunduğu bir grup ülke ise Maduro'yu destekliyor.

Video izle 00:52

Venezuela'da yoksulluk kadınlara saç sattırıyor

AFP/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Venezuela'da yoksulluk kadınlara saç sattırıyor  

Benzer içerik

Venezuela Stromausfall | Caracas

Venezuela’da elektrik kesintisi sürüyor 09.03.2019

Venezuela’da elektrik kesintisi başkent Caracas’ın yanı sıra ülkenin birçok bölgesinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Maduro hükümeti, kesintinin ABD bağlantılı siber bir saldırı sonucu gerçekleştiğini iddia etti.

Bildkombo Venezuela Guaido Maduro

Guaido Maduro'ya karşı: Karayipler'deki karşılaşma 01.03.2019

Maduro Caracas’a dönmeye hazırlanan Guaido’yu tutuklatmakla tehdit ediyor. Venezuela’daki iktidar mücadelesi boks tarihine geçen bir karşılaşmayı hatırlatıyor.

UN-Hochkommissarin Michelle Bachelet

BM’den Venezuela’daki şiddet olaylarına kınama 25.02.2019

BM yetkilisi Michelle Bachelet, Venezuela sınırında muhalifler ile güvenlik güçleri arasında çıkan ölümcül çatışmaları kınadığını belirtti. Bachelet, ordunun silahsız insanlara karşı aşırı güç kullandığını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Belgien Übergabe Boeing 737 Max 8 an TUI (picture-alliance/dpa/D. Waem)

AB hava sahasını Boeing 737 MAX 8'e kapattı

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki kere düşmesi üzerine bu modelin kullanımını durduran ülkelerin sayısı artıyor. Avrupa Birliği ülkeleri hava sahasını Boeing 737 Max 8 tipi uçaklara kapattı.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  