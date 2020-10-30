 AB ve NATO′dan ″yardıma hazırız″ mesajı | AVRUPA | DW | 30.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB ve NATO'dan "yardıma hazırız" mesajı

İzmir açıklarında meydana gelen ve Yunanistan'da da hissedilen deprem sonrasında AB yetkilileri ve NATO her türlü yardıma hazır olunduğunu bildirdi.

default

İzmir açıklarında meydana gelen ve Yunanistan'da da hissedilen deprem sonrasında Avrupa Birliği'nden iki ülkeye yardım teklifi geldi. Şimdiye kadar resmi verilere göre İzmir'de 6, Yunanistan'ın Sisam (Samos) adasında 2 kişi deprem nedeniyle hayatını kaybetti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ı etkileyen şiddetli deprem sonrasında gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek "Düşüncelerim depremden etkilenen tüm insanlarla birlikte. AB destek sağlamaya hazırdır" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da aklının Yunanistan ve Türkiye'de olduğunu belirterek AB olarak mümkün olan her türlü yardıma hazır olduklarını vurguladı.

AB Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarčič de AB'ye bağlı Acil Durumlara Yanıt Koordinasyon Merkezi'nin Türkiye ve Yunanistan'daki sivil savunma yetkilileriyle yakın temasta olduğunu bildirdi.

NATO'dan destek mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ege'deki depremden derin üzüntü duyduğunu ve düşüncelerinin depremden etkilenenlerle olduğunu" belirtti. Stoltenberg, "NATO, müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'ye yardıma hazırdır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Ege'de tırmanan askeri gerilimin yatıştırılması için bir mekanizma oluşturulmasına önayak olmuş, iki ülkeden askeri teknik heyetler NATO karargahında bir dizi toplantıda bir araya gelmişti.

Mitsotakis, Erdoğan'ı aradı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak "her iki ülkeyi de vuran depremdeki trajik can kayıplarından dolayı başsağlığı dileğinde bulunduğunu" bildirdi. Mitsotakis Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bu, halklarımızın dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bir zamandır" dedi.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin de Türk ve Yunan halklarının yanında oldukları, iki ülke hükümetlerinin talep etmesi durumunda Fransa'nın yardım göndermeye hazır olduğu mesajını verdi.

DW/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İzmir'de 6, Sisam adasında 2 can kaybı

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde can kaybının 6'ya yükseldiğini açıklandı. Yunanistan'ın Sisam adasında da 2 kişi hayatını kaybetti.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Ege Denizi'nde deprem yıkıma yol açtı  

Benzer içerik

Griechenland Samos | Erdbeben

İzmir'deki deprem Sisam'da da yıkıma yol açtı 30.10.2020

İzmir açıklarında meydana gelen deprem Yunanistan'ın Sisam adasında da iki kişinin ölümüne ve hasara yol açtı.

Türkei Izmir | Erdbeben

İzmir'de 12, Sisam adasında 2 can kaybı 30.10.2020

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde can kaybının 12'ye yükseldiği açıklandı. Yunanistan'ın Sisam adasında da 2 kişi hayatını kaybetti.

Türkei Erdbeben in Izmir

İzmir'de deprem 30.10.2020

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bornova ve Bayraklı'da altı binanın yıkıldığını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Frankreich I Pressekonferenz nach Messerattacke in Paris (Raphael Lafargue/abaca/picture-alliance)

Fransa: İslamcı ideolojiye karşı savaştayız

Nice'teki bıçaklı saldırıya ilişkin konuşan Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, "İslamcılığın 21'inci yüzyılda faşizmin bir türü" olduğunu söyledi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  