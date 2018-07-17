AB ve Japonya'dan dev ticaret hamlesi

Avrupa Birliği (AB) ile Japonya arasındaki serbest ticaret anlaşmasında imzalar atıldı. Tokya'daki imza törenine Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin yanı sıra AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker katıldı.

Törende konuşan Abe, söz konusu anlaşmanın, küresel ekonominin üçte birini kaplayan bir serbest ticaret alanı yaratacağını söyledi.

Tusk ise imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Korumacılığa karşı birlikte durduğumuza dair açık bir mesaj gönderiyoruz" dedi. Yapılan ortak açıklamada da tarafların imzaladıklar anlaşmayla bu konuda "güçlü bir mesaj" verdikleri belirtildi.

Avrupa Birliği'nin şimdiye kadar yaptığı en kapsamlı anlaşma olan ve 600 milyonu aşkın insanı ilgilendiren belge için atılan imzalarla birlikte birçok ürününün ihracatında karşılıklı gümrük vergilerinin kaldırılması öngörülüyor.

Trump'a mesaj

Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom, Japonya ile imzalayacakları anlaşmayı, ABD'nin Trump döneminde izlediği korumacı politikalara karşı "dünyaya verilen güçlü bir işaret" olarak tanımlamıştı.

Benzer açıklamalarda bulunan Japonya Ekonomi Bakanı Toşimitsu Motegi de "Korumacı önlemlerin küresel çapta hızla arttığı bir dönemde atacakları imzalarla, serbest ticareti ilerletme konusundaki siyasi irademizin sarsılmadığını dünyaya bir kez daha göstereceğiz" demişti.

Anlaşmanın içeriği

Hacim olarak AB'nin şimdiye kadar vardığı en kapsamlı ikili ticaret anlaşmasının ihracatçı Avrupa şirketlerinin maliyetlerini yılda bir milyar euro azaltması bekleniyor.

Anlaşma, Japonya'dan AB'ye yapılacak ihracatın yüzde 99'un vergilerin kaldırılmasını öngörüyor. AB'den Japonya'ya yapılacak ihracatın ise şimdilik yüzde 94'ü için gümrük vergisi kalkacak. Ancak bu oran da önümüzdeki yıllarda yüzde 99'a çıkacak.

Japon tüketici için Avrupa'dan ihraç edilen şarap ve domuz etinin fiyatı düşecek. Japon makine parçaları, çay ve balık gibi ürünler de Avrupalılar için ucuzlayacak.

AB ile Japonya arasında 2013 yılında başlayan serbest ticaret görüşmeleri 2017 sonunda büyük oranda tamamlanmıştı. Taraflar arasında imzalanan anlaşmanın, Avrupa Parlamentosu ve Japon meclisinde de onaylanması gerekiyor. AB yetkilileri, anlaşmanın 2019 yılının başında yürürlüğe girmesini ümit ediyor.

Almanya açısından önemi

Japonya aynı zamanda Almanya'nın Çin'den sonra en fazla ticaret yaptığı Asya ülkesi sayılıyor. Almanya 2017 yılında bu ülkeye 19,5 milyar euro tutarında ihracat yapmış, karşılığında Japonya'dan 22,5 milyar euro'luk mal ve hizmet ithal etmişti. Japonya ile iş bağlantısı olan Alman şirketlerinin sayısı 450'yi aşıyor. Geçen yıl AB'nin Japonya'ya toplam ihracatı 60,5 milyar, ithalatı ise 68,9 milyar euro'ya ulaşmıştı. Japonya'ya ihracat yapan Avrupa şirketlerinde 600 bin kişi çalışıyor. Japon şirketleri ise AB ülkelerinde 500 bin eleman istihdam ediyor.

DW,rtr,AFP,dpa/CÖ,MY

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