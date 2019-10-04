 AB ve İngiltere, Brexit için anlaşmaya vardı | AVRUPA | DW | 17.10.2019

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AVRUPA

AB ve İngiltere, Brexit için anlaşmaya vardı

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni bir Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmanın her iki tarafın parlamentolarında onaylanması gerekiyor

Symbolbild Brexit | Europäische Kommission in Brüssel (Getty Images/Bloomberg/J. Juinen)

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Brexit konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Juncker, AB üyesi 27 ülkeye günün ilerleyen saatlerinde yapılacak zirvede anlaşmayı onaylamalarını tavsiye edeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da anlaşmayı doğrulayarak, Brüksel ile Londra’nın "harika bir yeni anlaşma" üzerinde uzlaştığını açıkladı. Johnson ilk açıklamasında, "Şimdi parlamento Cumartesi günü Brexit’i tamamlamalı ve böylece biz de yaşam maliyetleri, suç oranları ve çevre gibi diğer önceliklerimiz hakkında çalışabilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Daha önce eski başbakan Theresa May, AB'den çıkış şartları üzerine Brüksel'le bir anlaşmaya varmış ancak bu anlaşma İngiltere Parlamentosu'ndan onay alamamıştı. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'na üç kez sunulan anlaşma, üç oylamada da reddedilmişti.

May'in anlaşması temel olarak Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırın düzenlenmesi için anlaşmaya konulan ‘backstop' maddesi nedeniyle reddedilmişti.

Boris Johnson'ın AB ile vardığı yeni anlaşmada İrlanda sınırıyla ilgili ne gibi kararlar alındığı henüz açıklanmadı.

Yeni anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için hem Avrupa Parlamentosu hem de İngiltere Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

rtr/BK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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