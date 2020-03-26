AB ve G20'nin salgınla mücadele planları

Avrupa Birliği (AB) ve G20 ülkeleri koronavirüs salgınına ve bu salgının ekonomi üzerindeki olumsuz sonuçlarına karşı kapsamlı önlemler hazırlıyor. AB’ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bu konuda görüş alışverişinde bulunmak üzere, video-konferans yoluyla bir zirve toplantısı gerçekleştirdi. Liderler toplantıda, uzun süren tartışmaların ardından borçlu devletler için mali yardım öngören bir kurtarma paketinin iki hafta içinde hazırlanması konusunda anlaştı. Zirve sonrası açıklanan sonuç bildirisinde, üzerinde çalışılacak olan kurtarma paketi ile ilgili olarak "Bu öneriler, ülkelerimizin her birini vuran Covid-19 şokunun benzeri görülmemiş karakteri ile başa çıkabilmeli" denildi.

AB zirvesi öncesinde yine video-konferans yöntemi ile yapılan G20 zirvesinin ardından yayınlanan bildirgede de "Bu ortak tehlikeye karşı birlikte mücadele edeceğimizi güçlü bir şekilde ifade ediyoruz" cümlesi yer aldı. G20 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, yayınlanan bildirgede, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile birlikte çalışılacağını ve salgını yenebilmek için "gerekli tüm adımların atılacağını" belirtti.

G20 Afrika’ya da yardım edecek

Avrupa Birliği ile G20’yi oluşturan 19 ülke, koronavirüs krizine karşı kullanılmak üzere şu ana dek 5 trilyon dolar kaynak ayırmış durumda. Alınan kararlara göre maliye bakanları, ulusal merkez bankaları somut öneriler ortaya koymak için ortak bir hareket planı hazırlayacak. Bir başka kararla da sağlık bakanları, salgınla mücadele için bir tasarı meydana getirecek.

Video-konferans ile yapılan G20 zirvesine Japonya Başbakanı Şinzo Abe de katıldı

G20 ülkeleri ayrıca, özellikle Afrika ülkeleri başta olmak üzere, gelişmekte olan ve yaşanan kriz neticesinde mali anlamda zora düşen ülkelere destek verileceğini bildirdi.

Kendi konutunda karantina altında olan, ancak her iki video-konferansa katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvelerin sonuçlarından memnun kaldığını duyurdu. Merkel alınan kararları, "Küresel iş birliği ve uluslararası koordinasyon adına güçlü bir sinyal" olarak değerlendirdi.

İtalya ve İspanya’da durum çok kötü

Avrupa Birliği’nin 27 hükümet ve devlet başkanı daha önce, şu an zor durumda olan devletler için euro kurtarma paketinden faydalanılmasını ve bununla ilgili detayların euro kullanan ülkelerce hazırlanmasını öngörmüştü. Ancak İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin, video-konferansta bu öneriye karşı çıktığı ve İspanya ile birlikte "yeni ve şu anki duruma uygun mali araçlar" talep ettiği belirtiliyor.

Varılan ilk anlaşmaya göre AB’ye bağlı beş kurumun başkanı on gün içinde bir tasarı hazırlamakla görevlendirilmişti. Güncellenen ve kabul edilen anlaşmaya göre ise euro kullanan ülkeler grubuna bir yardım paketi tasarısı hazırlanması için iki hafta süre tanınıyor.

Avrupa’da koronavirüsten en ağır etkilenen ülkeler İtalya ve İspanya. Sokağa çıkma yasaklarına rağmen her iki ülkede günde yüzlerce kişi bu virüsün yol açtığı bir akciğer hastalığı olan Covid-19’dan hayatını kaybediyor. Ayrıca iki ülkede de ekonomi nerede ise tamamen durmuş vaziyette. Özellikle koronavirüs krizinden önce de mali açıdan zor durumda olan İtalya’da durum daha da vahim.

Von der Leyen‘in eleştirileri

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, üye ülkelerin, tek taraflı ihracat yasağı, sınır kontrolleri ve Avrupa iç pazarını sıkıntıya sokan uygulamaları gibi kararları kendi başlarına almasını sert bir dille eleştirmişti. "Avrupa ülkelerinin tam da birbirine destek vermek zorunda olduğu bir dönemde fazlasıyla ülke öncelikle sadece kendini düşündü" ifadesini kullanmıştı.

Ursula von der Leyen

Avrupa Parlamentosu’nun konuyla ilgili özel oturumunda konuşan Von der Leyen, "Tam da Avrupa bir ‘iyi gün dostu birlik‘ olmadığını kanıtlayacağı esnada çok fazla ülke destek vermekten kaçındı" demişti.

Ancak von der Leyen, AB Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa’nın geri geldiğini" ve devletlerin birbirine yardım etmeye başladığını ifade etti.

AB üyesi 27 ülkenin zirve bildirgesinde, kapanan sınırlar sebebiyle mal trafiğinin sekteye uğraması sorununun ortadan kaldırılacağı da yer aldı. Ayrıca koronavirüse karşı koruyucu malzemelerin üretimine ivme kazandırılması ve Covid-19 hastalığına karşı aşı geliştirmek için yapılan araştırmaların birlikte ele alınması kararlaştırıldı.

Diğer yandan geçen hafta uygulamaya başlanan, Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülkelerin vatandaşlarına yönelik 30 günlük AB’ye giriş yasağının da uzatılabileceği ve bu kararın zamanı geldiğinde verileceği ifade edildi. Bildirgeye imza atan ülkeler ayrıca, AB Komisyonu’ndan, normal hayata dönüş için bir krizden çıkma stratejisi hazırlanmasını talep ediyor.

dpa / ET,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe