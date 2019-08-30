 AB ve BM′den Suriyelilerin geri gönderilmesine ilişkin açıklama | DÜNYA | DW | 02.09.2019

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DÜNYA

AB ve BM'den Suriyelilerin geri gönderilmesine ilişkin açıklama

AB temsilcisi Mogherini ve BM yetkilisi Grandi, Suriyeli sığınmacıların sadece kendi istekleriyle ve doğru bilgilendirilmiş olarak ülkelerine geri gönderilebileceklerini belirtti.

Suriyeli sığınmacılar sınır dışı endişesi taşıyor

Suriyeli sığınmacılar sınır dışı endişesi taşıyor

Türkiye'nin suça karıştıkları ya da kaydı olmadıkları gerekçesiyle çok sayıda Suriyeli sığınmacıyı ülkelerine geri göndereceğine ilişkin tartışmalar üzerine Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, sığınmacıların sadece istisnai durumlarda geri gönderilebileceklerini açıkladı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriyeli sığınmacıların istisnai durumlarda ülkelerine gönderilebileceği konusunda görüş birliği sağladı.

Brüksel'den yapılan açıklamada, Mogherini ve Grandi'nin Pazartesi günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde "İstisna" olarak kabul edilecek hususları belirledikleri ifade edildi.

Buna göre sığınmacılar sadece gönüllü olarak Suriye'ye dönmek istemeleri durumunda geri gönderilecek. Ayrıca onurları gözetilerek, doğru bilgilendirilmiş olmaları gerekecek.  

Türkiye'de Suriyeli sığınmacıların sınır dışı edildiğine yönelik iddialar, hükümet tarafından reddediliyor. Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Suriyelilerin Türkiye'den sınır dışı edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bunun hukuken de mümkün olamayacağını kaydetmişti. Ancak DW Türkçe'ye konuşan bazı Suriyeliler,  Türkiye'den sınır dışı edilişlerini anlatmıştı.

İstanbul Valiliği de Ağustos ayında kentte kaydı olmayan Suriyelilerin, kayıtlı oldukları kentlere gitmeleri için önce 20 Ağustos'a kadar tanınan süre ardından 30 Ekim'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düzenlemede değişikliğe gidildiğini açıklayarak, sigortalı bir işi olan ya da okul çağında çocuğu olanların kentte kalabileceklerini açıklamıştı. İstanbul'daki uygulamanın Ankara'da başlanacağını da duyurmuştu.

dpa/TY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Türkiye: Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil

Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz, Suriyelilerin sınır dışı edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayaz, kaydı olmayan Suriyelileri kamplara sevk ederek kayıt altına aldıklarını söyledi. (31.07.2019)  

Suriyeli Hasan: Bize yalan söylediler

Suriyeliler ile ilgili tartışmalar sürerken, Türkiye Suriyelilere “gönüllü olarak gidiyoruz” yazan belgeleri imzalatarak onları sınır dışı etmekle suçlanıyor. AFP'ye konuşan Hasan da böyle sınır dışı edildiğini söyledi. (31.07.2019)  

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