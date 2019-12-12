AB ve Almanya'dan ABD'nin Kuzey Akım 2 yaptırımına tepki

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinden 48'e karşı 377 oyla geçen yasa tasarısı Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak ve önümüzdeki yıl kullanıma girmeleri planlanan Kuzey Akım 2 ve Türk Akım boru hatlarını da hedef alıyor.

Kuzey Akım 2 de Rusya'dan doğalgazı Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak. Baltık Denizi'ne inşa edilen ve Rus gazını Polonya ve Ukrayna'yı devre dışı bırakarak doğrudan Almanya'ya ulaştırması planlanan proje Rusya'ya karşı artacak gaz bağımlılığı nedeniyle ABD'nin yanı sıra Polonya dahil birçok Doğu Avrupa ülkesi tarafından eleştiriliyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya ABD'ye Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisi'nden geçmesine tepki gösterdi.

AB Ticaret Komiseri Phil Hogan yaptığı açıklamada "AB meşru iş yapan herhangi bir AB şirketine yaptırım uygulanmasına prensip olarak karşı çıkar" dedi ve doğalgaz boru hatlarının üçüncü ülkelere bağlanması ile ilglili AB'nin "net" kuralları olduğunu kaydetti.

Hogan, "Avrupa Komisyonu'nun hedefi Kuzey Akım 2'nin gerekli mevzuat gözetiminde ve AB enerji hukuku prensiplerine uygun olarak her zaman şeffaf ve adil bir şekilde işlemesi olmuştur" dedi ve AB'nin ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdiğini belirtti.

Almanya'dan sert açıklamalar

Alman hükümeti ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yaptırım uygulamasını reddettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Heiko Mass, "Avrupa Enerji Politikası ile ilgili kararlar Avrupa'da alınır" dedi ve ekledi: "Yabancı müdahalesini ve prensip olarak ülke sınırları dışındaki yaptırımları reddediyoruz."

Heiko Maas

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in Sözcüsü de, "Ülke sınırları dışındaki yaptırımlara tutumumuz nettir. Onları reddederiz" dedi.

Ukrayna ise kararı memnuniyetle karşıladı. Başbakan Oleksiy Honcharuk kararı "iyi haber" olarak değerlendirerek Rus boru hattının yapımını zorlaştıracağını belirtti.

Kuzey Akım 2 ve Türk Akım'ın destekçileri boru hatlarının transfer kanallarını arttırarak ve fiyatları düşürerek Avrupa'nın enerji güvenliğini güçlendireceğini belirtiyor.

Phil Hogan

Alman-Rus Ticaret Odası Başkanı Matthias Schepp, "Almanya'nın dünya ile rekabet edebilmek için enerji yoğun endüstrileri için düşük enerji fiyatlarına ihtiyacı var" dedi ve ekledi: "Berlin ve Brüksel'in net bir siyasi duruş belirleme ve hedefli karşı tedbri ile cevap verme zamanı geldi."

Schepp ABD yaptırımları "Avrupa'yı acıtacak" dedi. Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumunda.

Öte yandan geçen hafta ABD'yi ziyaret ederek Başkan Trump ile bir araya gelen Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Kuzey Akım 2 ve Türk Akım'ın durdurulamayacağını" söyledi.

"Siyasi nüfuz aracı"

ABD, söz konusu iki boru hattının Avrupa'yı Rus enerjisine bağımlı hale getireceğini ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunuyor. Başkan Donald Trump, Ukrayna ve Polonya'yı dışarıda bırakan Kuzey Akım 2 nedeniyle Almanya'ya sert eleştirilerde bulunmuştu. Trump Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'nın Rus doğalgazına bağımlı olduğunu ve "tamamen Rusya tarafından kontrol edildiğini" öne sürerek Berlin'in Moskova'nın "esiri" olduğunu söylemişti. Trump'ın sözlerine yanıt veren Merkel ise Almanya'nın kararlarını "bağımsız şekilde alan" bir ülke olduğuna işaret etmişti.

Tasarıda Kuzey Akım 2'nin "bir taciz ve siyasi nüfuz aracı" işlevi göreceği ve tasarının ABD'nin Almanya ve Avrupa ile olan bağlarını zayıflatmak üzere tasarlanmış çabaları hedef aldığı" ifadesine yer verildi.

Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarı Kuzey Akım 2 ve Türk Akım projelerinde boru döşeme çalışmalarına katılan gemiler ve gemilerle bağlantılı yabancı uyruklu kişilere yaptırım öngörüyor.

Yasa tasarısının yasalaşması için Senato tarafından onaylanması ve Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

dpa, Reuters / SSB, HT

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