  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Asbest tehlikesi
Türkiye ekonomisi
Ukrayna Savaşı
PolitikaAzerbaycan

AB ve ABD'den Dağlık Karabağ Ermenilerine yardım

26 Eylül 2023

Brüksel ve Washington, Azerbaycan'ın askeri operasyonu sonrasında bölgeden kaçan ve bölgede kalmaya devam eden Dağlık Karabağ Ermenilerine milyonlarca euroluk yardım taahhüdünde bulundu.

https://p.dw.com/p/4Wpi2
Azerbaycan'ın operasyonunun ardından Dağlık Karabağ Ermenilerinin Ermenistan'a kaçışı devam ediyor - (26.09.2023)
Azerbaycan'ın operasyonunun ardından Dağlık Karabağ Ermenilerinin Ermenistan'a kaçışı devam ediyor - (26.09.2023) Fotoğraf: Gayane Yenokyan/AP Photo/picture alliance

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Dağlık Karabağ Ermenileri için milyonlarca euroluk yardım taahhüdünde bulundu.

AB Komisyonu'nun Kriz Yönetimi'nden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic
Janez LenarcicFotoğraf: Johanna Geron/REUTERS

AB Komisyonu'nun Kriz Yönetimi'nden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Birlik'in Dağlık Karabağ için öngörülen yardım miktarını 5 milyon euroya çıkarma kararı aldığını ve bu paranın yaklaşan kış mevsimi de gözönünde bulundurularak, bölgeden kaçmak isteyenler için harcanacağını duyurdu. Son olarak Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Haçatryan bugün yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a kaçan Ermenilerin sayısının 19 bine ulaştığını açıklamıştı. Dağlık Karabağ'da 120 bin Ermeni kökenli yaşıyor. Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a konuşan Haçatryan, "Eşyalarla dolu yüzlerce otobüs ve araba, Azerbaycan'dan Ermenistan'a doğru dağ yolundan iniyor" ifadelerini kullandı. 

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'da büyük bir gıda yetersizliği ve elektrik ile suya ulaşımda zorluklar olduğu bildiriliyor. AB'nin göndermeyi planladığı toplam 5 milyon euronun geçen Perşembe günü açıklanan 500 bin euroluk kısmı acil ihtiyaçlar için harcanacak. 4,5 milyon euroluk ek kaynak ise Ermenistan'a kaçan yaklaşık 25 bin Dağlık Karabağ Ermenisi ile Dağlık Karabağ'da kalan 60 bin Ermeninin, ilaç, tıbbi yardım ve barınma gibi gereksinimlerine ayrılacak. Brüksel bunun için merkezi Ermenistan'da olan yardım kuruluşları ve Dağlık Karabağ'da faaliyet gösteren Kızılhaç ile ortak çalışıyor. 

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power
Samantha PowerFotoğraf: Rod Lamkey/ZUMA Wire/IMAGO

ABD'den 11,5 milyon dolar yardım

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power da ülkesinin Dağlık Karabağ Ermenileri için 11,5 milyon dolar tutarında yardım yapacağını açıkladı.

Tarafsız gözlemcilerin Dağlık Karabağ'da yaşayan ve hala yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşmasının hayati önemde olduğunu dile getiren Power, bölgeden gelen haberlere göre Dağlık Karabağ'da sayısı tam olarak belli olmayan yaralılar olduğunu ve bunların acilen tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. Power ayrıca, bölgede gıda ve hayati öneme sahip birçok şeyin eksik olduğunu belirtti.

 

KNA,Reuters / ET,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Hattı'nın Temel Atma Töreni'ndeler - (25.09.2023 / Nahçıvan)

Erdoğan'dan Ermenistan'a mesaj: Barışın kaybedeni olmaz

Erdoğan'dan Ermenistan'a mesaj: Barışın kaybedeni olmaz

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılan Erdoğan, Ermenistan'a "barış elini tutma" çağrısında bulundu. Aliyev ise konuğu Erdoğan'a ve Türkiye'ye, ülkesine verilen destek için teşekkür etti.
Politika25 Eylül 2023
Ermenistan'ın Goris kasabasına ulaşan Dağlık Karabağlılar

Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçişler sürüyor

Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçişler sürüyor

Dağlık Karabağ'daki Ermeniler, Azerbaycan'ın bu bölgeye gerçekleştirdiği askeri operasyon sonrası Ermenistan'a geçiyor. Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçenlerin sayısı 5 bine yaklaştı.
Politika25 Eylül 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AİHM pilot Gülen davasında kararını açıkladı

Hukuk devleti ilkesi26 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Syriza'nın yeni lideri Stefanos Kaselakis Atina'da partilileri selamlıyor.

Eski bankacı Kasselakis Yunan solunun yeni lideri

Eski bankacı Kasselakis Yunan solunun yeni lideri

Politika26 Eylül 2023
İsrail'in Hatzor Hava Üssü'nde bulunan bir Arrow 3 füze fırlatma sistemi

Avrupa'ya "Gökyüzü Kalkanı"

Avrupa'ya "Gökyüzü Kalkanı"

Politika26 Eylül 2023
Mezotelyoma yani akciğer zarı kanseri asbestin neden olduğu bir hastalık. Akciğer röntgeni

Mezotelyoma Farkındalık Günü: Mağdurlar anlatıyor

Mezotelyoma Farkındalık Günü: Mağdurlar anlatıyor

Sağlık26 Eylül 2023
Giorgia Meloni

İtalya: Meloni'nin 1 yılı

İtalya: Meloni'nin 1 yılı

Politika25 Eylül 2023

Alzheimer’in sırrı çözüldü

Alzheimer’in sırrı çözüldü

Sağlık24 Eylül 2023
29 Agustos 2020'de aşırı sağcı göstericiler Alman Federal Meclisi binasını basma girişiminde bulundu.

Aşırı sağcılık ve demokrasi karşıtlığında artış

Aşırı sağcılık ve demokrasi karşıtlığında artış

Politika24 Eylül 2023
Ana sayfaya dön