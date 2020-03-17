AB vatandaşı olmayanlar AB’ye giriş yapamayacak

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında video konferans aracılığıyla toplanan Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları, yeni önlemler alınmasını kararlaştırdı. Buna göre Avrupa Birliği’ne sadece Birlik vatandaşları giriş yapabilecek. Uygulama şimdilik 30 gün için geçerli olacak. Seyahat yasağı, hava, kara ve deniz üzerinden yapılan bütün seyahatleri kapsarken, AB ülkeleri içinde devamlı ikamet hakkı bulunanların uygulama dışı tutulduğu vurgulandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, konferans sonrasında video aracılığıyla yaptığı açıklamada, Almanya’nın AB devlet ve hükümet başkanlarının önlem kararına uyacağını ve hayata geçirilmesine yönelik genelgenin Federal İçişleri Bakanlığı tarafından derhal yayınlandığını duyurdu.

AB devlet ve hükümet başkanlarının kararı öncesinde de çok sayıda üye ülke, ulusal inisiyatifiyle sınırlarını kapatmış ya da kontrollerini sıkılaştırmıştı.

AB Konseyi Başkanı Başkanı Charles Michel

Piyasalara güven mesajı

AB liderlerinin koronavirüs salgınının etkilediği ekonomilere ve piyasalara yönelik de önlemler üzerinde uzlaştığı bildirildi. Zirve sonrasında konuşan AB Konseyi Başkanı Başkanı Charles Michel, "Ekonominin ihtiyacı olan herşey yapılacak" dedi.

Salgının sonucu olarak Avrupa'da çok sayıda şirket üretime ya ara veriyor ya da üretimini azaltıyor. Pek çok şirket ise şimdiden büyük zarara uğradığını belirterek devlet yardımı talep edeceklerini açıklamıştı.

AB Komisyonu da Birlik çapında 37 milyar euro yatırım, 28 milyar da AB yapısal fonundan aktarım ile 100 bin şirkete kredi garantisini kapsayan bir önlem paketi önermişti. Önlem paketinin şirketlere doğrudan yardım düzenlemelerine ilişkin kuralları yumuşatmasını, ayrıca ülkelerin ulusal bazda şirketlere doğrudan 500 bin euroya kadar mali destek sağlama veya vergi ödemelerini erteleme konusunda esnek hareket etmesini de öngörüyor.

Euro Bölgesi ülkeleri için de şimdiden bir trilyon eurodan fazla kaynak ayrılacağı açıklanmıştı.

dpa / ETO,HS

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