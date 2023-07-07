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AB Ukrayna için savunma sanayisini canlandırıyor

2 saat önce

AB, üye ülkelerdeki savunma sanayisini canlandırmak için harekete geçti. Böylece üye ülkelerin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Ukrayna'ya mermi tedarikinde yaşanan sorunların aşılması hedefleniyor.

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Alman Rheinmetall şirketinde üretilen top mermileri
Alman Rheinmetall şirketinde üretilen top mermileri Fotoğraf: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Ukrayna Ordusu'na Avrupa'dan yollanan top, mermi ve füze sıkıntısı sorunun aşılması için Avrupa Birliği'nin (AB) hazırladığı savunma sanayini canlandırma planı üzerinde uzlaşıldı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Avrupa Parlamentosu temsilcileri ile söz konusu plan üzerinde dün gece anlaşmaya vardığı bildirildi. Buna göre, AB Avrupa'daki savunma sanayini cazip maddi koşullarla canlandırarak üretim kapasitesinin genişlemesi ve artmasını sağlayacak.  

Mayıs ayında AB Komisyonu savunma sanayinin canlandırılması hedefiyle 500 milyon euro Avrupa Birliği bütçesinden kaynak ayrılacağını açıklamıştı.

Avrupa Birliği dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralan İspanya'nın Savunma Bakanı Margarita Robles, dün gece sağlanan uzlaşının, AB'nin Ukrayna'yı destekleme konusunda "yorulmak bilmez çabalarını ortaya koyan bir diğer kanıt olduğu" yorumunu yaptı. İspanyol Bakana göre, uzlaşı aynı zamanda AB'nin savunma teknolojilerinin ve AB'deki endüstrinin güçlendirilmesi ile AB vatandaşlarının savunma ve güvenliklerinin garanti altına alınması konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor.

Hedef Ukrayna'ya mermi tedarığindeki sıkıntının aşılması

Rusya'nın Şubat 2022'de savaş açtığı Ukrayna'ya Avrupa Birliği yoğun destek verse de üye ülkelerin çoğu savunma konusunda bütçelerini onlarca yıldır düşürdüğü için Rusya'ya karşı Kiev'in kendini savunmasında ihtiyaç duyduğu mermi, top ve füze tedarikinde sorun yaşıyor. 

AB Komisyonu'nun bütceden ayırdığı 500 milyon euro ile askeri sanayinde daha çok üretimi mobilize edecek canlanma hedeflenirken, üye ülkelerin kendi envanterinden mühimmat vermesi sonucunda kendi savunmasının zayıflayacağı endişesininin giderilmesini de hedefliyor. Pek çok ülke, Ukrayna'ya destek verirken kendisinin NATO gibi ittifaklardaki taahhüdünü yerine getirmekte yetersiz kalacağı gerekçesiyle öngördüğü desteği vermekte zorlanıyor. 

AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu arasında dün gece varılan uzlaşının Konsey tarafından da onaylanması, AP'de de oylanması gerekiyor, ancak uzlaşı sağlandığı için bu oylama ve onaylara sadece prosedür olarak bakılıyor. Savunma sanayini canlandıracak uygulamanın bu ay içinde yürürlüğe girmesi de bekleniyor.

dpa/ ETO, BÖ

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