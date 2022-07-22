AB: Tahıl anlaşması hayata geçirilmeli

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını yeniden mümkün kılmak içinİstanbul'da imzalanan anlaşma dünyada memnuniyet yaratırken anlaşmanın gerçek anlamda hayata geçirilmesi uyarıları öne çıktı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, bu anlaşmanın dünya çapında milyonlarca insana yarar sağlayabileceğini belirterek katı bir şekilde uygulamaya sokulmasının hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de imzalanan belgeyi "doğru yöne atılmış bir adım" diye nitelendirdi ve hızla yürürlüğe sokulması çağrısı yaptı. AB'nin Ukrayna tahılının ihracına yardım etme yükümlülüğünü sürdürdüğünü belirten Borrell, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kanunsuz işgali, milyonları açlık riskiyle karşı karşıya bırakmıştır" dedi. Michel de Borrell de Birleşmiş Milletler ve Türkiye'ye anlaşmaya varılması için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti.

İngiltere hükümetinden ise daha temkinli bir açıklama geldi. BM ve Türkiye'yi arabuluculuklarından dolayı tebrik eden Dışişleri Bakanı Liz Truss, ancak verdiği sözleri tutmada topun Rusya'da olduğunu söyledi. Truss, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı barbarca işgali, dünyanın en yoksul ve korunmasız kesimlerinin yiyecek bulamama riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açtı. Şimdi bu anlaşmanın hayata geçirilmesi gerekiyor ve Rusya'nın sözlerini eyleme geçirmesini dikkatle takip ediyor olacağız" dedi.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) Genel Sekreteri Guy Platten ise gemi personelinin güvenliği konusunda açıkta kalan sorular olduğuna işaret etti. Anlaşmanın, tahılların güvenli sevkiyatına bel bağlayan milyonlarca insan için büyük önem taşıdığını belirten Platten, "Bu anlaşma hızla hayata geçecekse gemi mürettebatının güvenliğinin sağlanması hayati önem taşımaktadır. Gemilerin yoğun mayın döşenmiş sularda nasıl hareket edeceği ve öngörülen takvimi karşılayabilmek için gemilere en etkin şekilde nasıl personel bulacağımız konusunda açıkta kalan sorular var" diye konuştu.

rtr,dpa,AFP/BK,EC