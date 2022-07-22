  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Anlaşmayı Ukrayna adına Altyapı Bakanı Kubrakov ve Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Akar imzaladı.
Anlaşmayı Ukrayna adına Altyapı Bakanı Kubrakov ve Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Akar imzaladı.Fotoğraf: OZAN KOSE/AFP
PolitikaAvrupa

AB: Tahıl anlaşması hayata geçirilmeli

2 saat önce

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatına yeniden başlanması için İstanbul'da imzalanan belge dünyada temkinli bir memnuniyet yarattı. AB, anlaşmanın uygulanmasından Rusya'nın sorumlu tutulacağı mesajı verdi.

https://www.dw.com/tr/ab-tah%C4%B1l-anla%C5%9Fmas%C4%B1-hayata-ge%C3%A7irilmeli/a-62568640

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını yeniden mümkün kılmak içinİstanbul'da imzalanan anlaşma dünyada memnuniyet yaratırken anlaşmanın gerçek anlamda hayata geçirilmesi uyarıları öne çıktı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, bu anlaşmanın dünya çapında milyonlarca insana yarar sağlayabileceğini belirterek katı bir şekilde uygulamaya sokulmasının hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de imzalanan belgeyi "doğru yöne atılmış bir adım" diye nitelendirdi ve hızla yürürlüğe sokulması çağrısı yaptı. AB'nin Ukrayna tahılının ihracına yardım etme yükümlülüğünü sürdürdüğünü belirten Borrell, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kanunsuz işgali, milyonları açlık riskiyle karşı karşıya bırakmıştır" dedi. Michel de Borrell de Birleşmiş Milletler ve Türkiye'ye anlaşmaya varılması için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti.

İngiltere hükümetinden ise daha temkinli bir açıklama geldi. BM ve Türkiye'yi arabuluculuklarından dolayı tebrik eden Dışişleri Bakanı Liz Truss, ancak verdiği sözleri tutmada topun Rusya'da olduğunu söyledi. Truss, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı barbarca işgali, dünyanın en yoksul ve korunmasız kesimlerinin yiyecek bulamama riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açtı. Şimdi bu anlaşmanın hayata geçirilmesi gerekiyor ve Rusya'nın sözlerini eyleme geçirmesini dikkatle takip ediyor olacağız" dedi.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) Genel Sekreteri Guy Platten ise gemi personelinin güvenliği konusunda açıkta kalan sorular olduğuna işaret etti. Anlaşmanın,  tahılların güvenli sevkiyatına bel bağlayan milyonlarca insan için büyük önem taşıdığını belirten Platten, "Bu anlaşma hızla hayata geçecekse gemi mürettebatının güvenliğinin sağlanması hayati önem taşımaktadır. Gemilerin yoğun mayın döşenmiş sularda nasıl hareket edeceği ve öngörülen takvimi karşılayabilmek için gemilere en etkin şekilde nasıl personel bulacağımız konusunda açıkta kalan sorular var" diye konuştu.

rtr,dpa,AFP/BK,EC

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Ukrayna limanlarında 20 milyon ton tahıl bekliyor

Tahıl koridoru anlaşması nasıl işleyecek?

Tahıl koridoru anlaşması nasıl işleyecek?

Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaştırılmasını öngören anlaşma ne içeriyor? Denetimi İstanbul'dan yapılacak tahıl koridoru Karadeniz'den nasıl geçecek?
Gıda güvenliği
4 saat önce
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Anlaşmayı Ukrayna adına Altyapı Bakanı Kubrakov ve Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Akar imzaladı.

AB: Tahıl anlaşması hayata geçirilmeli

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Ukrayna limanlarında 20 milyon ton tahıl bekliyor

Tahıl koridoru anlaşması nasıl işleyecek?

Tahıl koridoru anlaşması nasıl işleyecek?

Gıda güvenliği
4 saat önce
Hamburger SV takımının yıldızı Uwe Seeler, çıktığı son maçın ardından kramponlarını asıyor - (1972)

Almanya Uwe Seeler'in yasını tutuyor

Almanya Uwe Seeler'in yasını tutuyor

Futbol
6 saat önce
Sembol fotoğraf - Sırtı dönük, siyah sarıklı, sakallı bir kişi

Türkiye'de Selefi akımlar yükselişte mi?

Türkiye'de Selefi akımlar yükselişte mi?

Toplum
9 saat önce
Sembol fotoğraf - Ameliyathanede tıbbi operasyon gerçekleştiren sağlık görevlileri

Doktor açığı: Cerrahi branşlar boş kalıyor

Doktor açığı: Cerrahi branşlar boş kalıyor

Sağlık
14 saat önce

Zaho: Türkiye - Irak ilişkileri gerilebilir

Zaho: Türkiye - Irak ilişkileri gerilebilir

Politika
21 Temmuz 2022
Almanya'nın Frankfurt kentindeki AMB merkezi

AMB'den radikal faiz artırımı

AMB'den radikal faiz artırımı

Ekonomi
21 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön