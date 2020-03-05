AB Türkiye'ye ek mali yardımı şarta bağladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Bütçeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, sığınmacılar için Türkiye'ye ek mali yardımın bazı şartlara bağlı olduğunu söyledi. Hahn, Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Sığınmacıları AB'ye yönlendiren Ankara'nın şantajcı siyasetine son verilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Hahn, ancak bunun gerçekleşmesi halinde AB'nin "Türkiye'deki mültecilere destek için ek mali yardıma" temelde hazır olabileceğini de sözlerine ekledi.

AB Komisyonu Üyesi Hahn, söz konusu ek mali yardımın Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatında öngörülenden daha az olacağını söyledi. Gelecekte de AB'nin Türkiye'ye yapacağı yardımların "Sadece belirli amaçlar için olacağını ve yardım kuruluşları aracılığıyla ödeneceğini" vurgulayan Hahn, Türkiye'nin yardım ihtiyacının da azaldığına dikkat çekti. Hahn, Türkiye'deki göçmenler için okul, kreş ve hastane gibi tesislerin inşa edildiğini, bu nedenle de bunların yeniden finansmanına ihtiyaç olmadığını belirtti.

AB'nin tek taraflı olarak sadece Türkiye'yi desteklememesi gerektiğini dile getiren Hahn, Lübnan ve Ürdün gibi nüfuslarına oranla Türkiye'den daha fazla sığınmacı kabul eden ülkelerin de yeterince dikkate alınması gerektiğini söyledi. Hahn ayrıca, Suriye'de "Siyasi bir çözüm sağlandığı" takdirde, AB'nin ülkenin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinin yeniden inşası ve genel olarak Suriye'yi desteklemeye de hazır olduğunu ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'ye ek mali yardım yapılmasına karşı çıkmıştı. Maas, Cuma günü yaptığı açıklamada, "AB'nin Erdoğan'ın baskısına boyun eğmeyeceğini" belirtmiş ve ancak "ihtiyacın artması durumunda" 2016 yılında imzalanan mülteci mutabakatı çerçevesinde halihazırda taahhüt edilmiş ödemelerin hızlandırılması için görüşmeler yapılabileceğini" dile getirmişti.

Türkiye'nin kapıları açması ile binlerce göçmenin Yunanistan sınırına gitmesi yeni bir mülteci krizi yarattı

Yeşiller partisinden yeni anlaşma çağrısı

Alman Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock ise 2016 yılında imzalanan mutabakatın "başarısızlığa" uğradığını belirterek, yeni ve daha iyi bir anlaşma yapılmasını istedi. Baerbock, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Başarısızlığa uğrayan anlaşmalar yerine yeni, hukukun üstünlüğünü garanti edecek; geçmişte yapılan hatalardan çıkartılacak derslerle insanların gereksinimlerini karşılayacak ve Erdoğan bir kere üfleyince 27 AB üyesinin domino taşı gibi düşmeyeceği bir mutabakata ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Miçotakis: Mülteci mutabakatı öldü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de, CNN televizyonuna verdiği demeçte, Türkiye ile AB arasındaki mutabakatı "ölü" olarak nitelendirerek, "Burada karşı karşıya olduğumuz göç veya mülteci sorunu değil. Sorun, Türkiye'nin kendi siyasi çıkarları için mülteci ve göçmenleri siyasi piyon olarak bilinçli bir şekilde kullanmaya çalışması" şeklinde konuştu.

Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı, Ege adaları üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacıları Ankara'nın geri almasını ve insan kaçakçıları ile mücadelenin artırılmasını öngörüyordu. AB de bunun karşılığında Türkiye'ye göçmenler için mali yardım ile birlikte vize kolaylığının hızlandırılmasını ve Gümrük Birliği'nde revizyon taahhüdünde bulunmuştu.

Erdoğan Brüksel'e gidecek

AB'nin verdiği taahhütlere uymadığını sıklıkla dile getiren Ankara, İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinin ardından Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını açıklamış ve bunun üzerine binlerce göçmen Yunanistan sınırında toplanarak, sınırı geçmeye çalışmıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in daveti üzerine Pazartesi günü Brüksel'e gidecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde de mülteci krizi ile Türkiye-AB ilişkileri bulunuyor.

dpa, AFP/JD,ET

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