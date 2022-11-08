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Fotoğraf: Turkish Defense Ministry/AP Photo/picture-alliance
PolitikaTürkiye

AB, Türkiye'ye Doğu Akdeniz yaptırımlarını bir yıl uzattı

2 saat önce

AB Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları 12 Kasım 2023 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

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Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları 12 Kasım 2023 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

AB Konseyi’nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de izinsiz petrol arama faaliyetleri nedeniyle" uygulanan yaptırımların bir yıl daha uzatıldığı belirtildi. Karar, AB Konseyi'nin Twitter hesabından da paylaşıldı:

Bu kapsamda Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon sondaj faaliyetlerinde yer almış ya da sorumluluğu bulunan kişi ve kuruluşlar için kısıtlayıcı tedbirler uyguluyor.

Yaptırımlar, bu kişilerin AB’ye seyahatinin engellenmesini ve varlıklarının dondurulmasını da kapsıyor. Ayrıca bu kapsamda listede ismi geçen kişilerin AB kişi ve kuruluşları tarafından da fon almaları yasaklanıyor.

Şimdiye kadar yaptırımlar iki kişiye uygulandı. 

Ne olmuştu?

AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle 2019 Kasım ayında yaptırımlar için yasal çerçevede uzlaşmış, ancak yaptırım listesinin sonradan doldurulması kararlaştırılmıştı. 2020 Şubat ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisi yaptırım listesine alınmıştı. Birlik 11 Kasım 2020'de Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetleri nedeniyle aşamalı yaptırım kararı almıştı. Karar geçen sene 11 Kasım’da bir sene uzatılmıştı.

DW / AI, EC

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