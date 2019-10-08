 AB Türkiye’nin olası Suriye operasyonundan kaygılı | AVRUPA | DW | 09.10.2019

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AVRUPA

AB Türkiye’nin olası Suriye operasyonundan kaygılı

Avrupa Birliği, Türkiye’nin Suriye’ye düzenleyeceği olası askeri harekâtın sığınmacı akınına yol açmasından endişeli. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn sığınmacıların Suriye’ye gönderilmemesi konusunda da uyardı.

AB yeni mülteci akını olasılığından kaygı duyuyor

AB yeni mülteci akını olasılığından kaygı duyuyor

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerinin içişleri bakanlarının Salı günü Lüksemburg'da yaptığı toplantıda, Yunanistan, Bulgaristan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ortak bir açıklama ile Ege Denizi'nin Avrupa'ya gelmek isteyen sığınmacıların yine ana güzergâhı olduğuna dikkat çekti.

Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakan Vekili Yorgo Kumuçakos, Yunanistan’a gelen sığınmacıların sayısının Mayıs ayından bu yana yüzde 240 arttığını belirterek, "Karşılaştığımız zorluğun boyutlarını tahmin edersiniz" şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakan Vekili Yorgo Kumuçakos

Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakan Vekili Yorgo Kumuçakos

Ortak açıklamada, 2015-2016 yıllarında yaşanan mülteci akınına kıyasla Avrupa'ya gelmek isteyen sığınmacıların sayısının daha düşük olmasına rağmen durumun yine de kaygı verici olduğuna işaret edildi. Açıklamada, özellikle Suriye'deki çatışmaların da dahil olduğu "jeopolitik etkenler" nedeniyle bu kaygı verici eğilimin kısa ve orta vadede sürmesinin beklendiği belirtildi.

Asselborn'dan olası operasyon uyarısı

Türkiye Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekâtın ardından bölgede güvenli bölge oluşturumasını ve Suriyeli mültecilerin buraya yerleştirilmelerini planlıyor. Bu planlar da Avrupa Birliği tarafından kaygıyla karşılanıyor. "Umarım operasyon gerçekleşmez" diyen Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, bu planlardan duyduğu kaygıyı şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye'de bir mültecisiniz, Suriyeli bir mültecisiniz, bir gün Suriye'nin kuzeydoğusuna gönderilme riski mevcut. Bu, Avrupa'ya yönelik yeni bir dalga başlamasına yol açabilecek bir etken."

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn

Asselborn, Yazı İşleri Ağı'na yaptığı açıklamada da, askeri bir operasyon durumunda, Suriyeli sığınmacıların Suriye'ye gönderilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iç savaştan zaferle çıkması halinde, bu insanların baskı ile karşılaşabileceğini ifade eden Asselborn, "Umarım Erdoğan bunu göz önünde bulundurur" dedi.

Avrupa Komisyonu'nun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos da, sivil halkın korunması ve Suriye'ye insani yardımın güvence altına alınmasına vurgu yaptı. Avrapoulos, AB'nin "Suriye devletinin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik taahhütlerine bağlı olduğunu" belirtti.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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