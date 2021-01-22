 AB Türkiye’den somut ve güvenilir adımlar bekliyor | AVRUPA | DW | 22.01.2021

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AVRUPA

AB Türkiye’den somut ve güvenilir adımlar bekliyor

AB ile ilişkilerde "yeni sayfa açma" açılımı kapsamında Brüksel’i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’nın beklentilerini iletti. AB ise Türkiye’den inandırıcı ve güvenilir adımlar görmek istiyor.

Mevlüt Çavuşoğlu ve Josep Borrell

Mevlüt Çavuşoğlu ve Josep Borrell

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında, "yapıcı bir diyalog zemini" oluşturulması arayışında kritik önem taşıyan Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu‘nun Brüksel’deki temasları sona erdi.

Dün AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşen Çavuşoğlu, bugün de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi. 

Brüksel ziyareti vesilesiyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüşen Çavuşoğlu, AB temasları kapsamında ayrıca Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki ve Bulgaristan Milletvekili İlhan Küçük ile buluştu.

AB hangi mesajları verdi? 

AB yetkilileri ve siyasi temsilcileri Çavuşoğlu’na, 2021 yılında ağır siyasi gerilim ve krizlere sahne olan ilişkilerde, güvene dayalı diyaloğun yeniden tesisi için Ankara'dan "somut adım atılması" beklentisini aktarırken, aynı zamanda Türkiye’deki gelişmelerden, insan hakları, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü gibi alanlardaki gerilemeden duyulan endişeleri de iletti. 

AB, Türkiye’nin özellikle Doğu Akdeniz’de gerilimin düşürülmesine dönük adımlarının "muhafaza edilmesi" beklentisine vurgu yapıyor. 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrasında, Twitter’daki paylaşımında bu beklentiyi, "Diyalog çok büyük önem taşıyor. Ancak aynı zamanda sahada inandırıcı ve güvenilir jestler bekliyoruz" ifadeleriyle aktardı: 

AB Yüksek Temsilcisi Borrell de, Türkiye ve AB'nin yeni yıla olumlu bir başlangıç yaptıklarını, bu sebeple de Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Brüksel'de ağırlamakta olduklarını söylemekle birlikte, özellikle Doğu Akdeniz’deki gerilimin sürdürülebilir bir şekilde düşürülmesi gerektiğini vurguladı. 

Borrell, ilişkilerde "iyileşme" olduğu ancak "Türkiye'deki gelişmelerden duyulan endişenin ise sürdüğü" mesajını verdi.

"Doğu Akdeniz en önemli konu"

Çavuşoğlu ile görüşmelere ilişkin olarak AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamadaysa dikkat çekici ifadelere yer verildi. Doğu Akdeniz‘deki gelişmelerin, Türkiye-AB ilişkilerinin "merkezinde yer alan en önemli konu olduğuna" vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ile karşılıklı iş birliği ve yarara dayanan, değerler ve ilkelere demirlenmiş ilişkileri geliştirmek, Avrupa Birliği’nin stratejik çıkarınadır. Borrell ile Çavuşoğlu’nun görüşmesi, bu istikamette, saygılı, samimi ve kapsamlı bir şekilde görüş alışverişinde bulunulmasına imkan sağlamıştır."

Çavuşoğlu: Diyalog sürdürülecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Brüksel temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin beklentileri hakkında mesajlar verdi. AB’nin 11 Aralık zirve kararlarını, "Türkiye’ye uzatılmış bir el" olarak gördüklerini ve buna karşılık verdiklerine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu vesileyle başlayan siyasi diyaloğun sürdürülmesi konusunda her iki tarafın hem fikir olduğuna işaret etti. 

Bunun için somut adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, göç, Gümrük Birliği modernizasyonu, vize serbestisi, terörle mücadele gibi konularda adımlar atılabileceğini aktardı. 

Çavuşoğlu, atılacak adımların belirlenebilmesi için, bir yol haritası üzerinde çalışma yürütülmesi konusunda da AB’li muhataplarıyla mutabakata vardıklarını açıkladı. 

"Türkiye'nin üyelik müzakere süreci öldürülmemeli" diyen Mevlüt Çavuşoğlu, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye davetini kabul ettiklerini, ziyaretin tarihi üzerindeki çalışmaların ise sürdüğünü belirtti. 

DW / DA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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