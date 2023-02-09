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Depremin ardından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesiFotoğraf: Cem Fakir/DW
FelaketAvrupa

AB Türkiye ve Suriye için donörler konferansı planlıyor

3 saat önce

AB, Türkiye ve Suriye için, Mart ayı başında olması planlanan bir donörler konferansı organize ediyor. Avrupa Konseyi üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdıkları mektupta taziye ve destek mesajı verdi.

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Avrupa Birliği (AB) meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye ve Suriye için Mart ayı başında bir donörler konferansı düzenlemeyi planlıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'da yaptığı paylaşımda İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile birlikte Türk makamlarıyla koordinasyon halinde bir bağışçılar konferansına ev sahipliği yapma niyetlerini açıkladı. Konferans Mart ayında Brüksel'de yapılacak. Birlik şu ana kadar 23 ülkeden 31 arama ve kurtarma ekibi ile beş sağlık ekibini deprem bölgesine göndermiş durumda.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili Twitter mesajında, "Şu anda birlikte hayat kurtarmak için zamana karşı yarışıyoruz. Yakında birlikte yardımda bulunacağız. Türkiye ve Suriye AB'ye güvenebilir. İsveç Başbakanı ve ben Mart ayı başında Brüksel'de bir donörler konferansına ev sahipliği yapacağız. (Depremden) etkilenen topluluklar için küresel çapta fonları harekete geçirelim" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta merkezli iki depremin ardından Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı son verilere göre 16 bini geçmiş durumda.

Avrupa Konseyi'nden taziye ve destek mesaji

Öte yandan Avrupa ülkeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdıkları mektupta taziye dileklerinde bulundular.

Avrupa Konseyi üyeleri tarafından imzalanan mektupta “Halkınız üzücü bir çile yaşıyor. Avrupa Konseyi Üyeleri olarak, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından yaşanan yıkıcı can kayıpları dolayısıyla en derin taziyelerimizi ifade etmek isteriz. Bu korkunç felaketin dramatik sonuçları karşısında derin bir şok ve üzüntü içerisindeyiz” denildi.

Yakınlarını kaybeden tüm ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyen AB ülkeleri, Türkiye ve Suriye halkıyla tam bir dayanışma içerisinde olduklarını belirterek mümkün olan her türlü yardımı süratle sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydettiler.

"Avrupa Komisyonu ve İsveç Dönem Başkanlığı, Mart ayında Brüksel'de Türkiye ve Suriye halkına destek amacıyla uluslararası toplumdan fon toplamak üzere bir Donörler Konferansı düzenlenmesi için inisiyatif almıştır" ifadeleri yer alan mektupta AB üyeleri, Türk makamlarıyla yakın koordinasyon içerisinde desteği daha da arttırmaya hazır olduklarını vurguladılar.

KNA / SSB,ET

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