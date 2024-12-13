AB Suriye'ye Türkiye üzerinden 100 tonluk yardım gönderecek

Avrupa Komisyonu, Suriye'ye komşusu Türkiye üzerinden yaklaşık 100 tonluk yardım ulaştırılacağını duyurdu. Cuma günü Komisyon'un sayfasından yayımlanan açıklamaya göre, 50 tonluk tıbbi malzemenin önümüzdeki günlerde Dubai'deki Avrupa Birliği (AB) stoklarından Suriye'de dağıtılmak üzere uçakla Adana'ya gönderileceği belirtildi. Sağlık, eğitim ve barınma malzemelerinden oluşan 46 tonluk yardımın da Danimarka'daki stoklardan Adana'ya kara yoluyla gönderileceği ve bunların Suriye'deki dağıtımının Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılacağı kaydedildi.

"Suriye halkının yanındayız" diyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Salı günü Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştireceği görüşmede insani yardımın bölgeye iletilmesine ilişkin detayları ele alacaklarını kaydetti. Von der Leyen, "Sahadaki durum bu kadar değişkenken Suriye halkına yardımlarımız her zamankinden daha önemli" ifadelerini kullandı.

Suriye için dört milyon euroluk ek finansman

Komisyon'un bölgedeki en acil insani ihtiyaçları karşılamak üzere 4 milyon euroyu daha seferber ettiği, böylece bu yıl Suriye için öngörülen yardım miktarının 163 milyon euroyu bulduğu belirtildi. Bu ek yardımın tramva kitleri, kritik sağlık malzemeleri, acil barınma kitleri ve sıhhi yardım desteğinin yanı sıra Suriye'nin kuzeyindeki 61 bin 500 kişiye gıda kolisi dağıtılmasını da kolaylaştıracağı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı da önümüzdeki altı ay içinde Suriye'de sayıları toplamda 2,8 milyonu bulan yerinden edilmiş ve kırılgan durumdaki kişiye yönelik gıda yardımı için 250 milyon dolarlık finansman talep etti.

BM verilerine göre, Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesiyle sonuçlanan muhaliflerin saldırıları başladığından bu yana çoğu kadın ve çocuk 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Esad'ın devrilmesine giden 14 yıllık iç savaşta ise 500 binden fazla Suriyeli yaşamını yitirirken milyonlarca kişi yerinden edildi.

AFP/SÖ,CÖ

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