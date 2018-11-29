 AB Rusya′ya ek yaptırım uygulamayacak | AVRUPA | DW | 29.11.2018

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AVRUPA

AB Rusya'ya ek yaptırım uygulamayacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz sürerken AB, Moskova'ya ek yaptırımlar getirilmeyeceğini açıkladı. 28 üyenin ortak bildirisinde "gerginliğin tehlikeli şekilde artmasından derin endişe duyulduğu" belirtildi.

Ukraine Russland Konflikt Krim l Hafens im ukrainischen Mariupol am Asowschen Meer (Getty Images/AFP/S. Volskii)

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna savaş gemilerine düzenlediği operasyona rağmen Moskova'ya şimdilik ek yaptırım uygulamayacak. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından hazırlanan bildiride Rusya'nın kuvvete başvurmasının "kabul edilemeyeceği" belirtildi. Bildiride Rusya'ya yaptırım uygulanacağına yer verilmedi.

AB'nin 28 üyesinin hazırladığı ortak bildiride Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin "tehlikeli bir şekilde artmasından derin endişe duyulduğu" belirtildi ve taraflar itidale davet edildi. Aynı zamanda Rusya'dan zapt edilen Ukrayna gemileriyle mürettebatın serbest bırakılması ve Kerç Boğazı'nın gemi trafiğine açılması da talep edildi.

AB Dönem Başkanı Avusturya tarafından yapılan Rusya'ya ek yaptırım uygulama önerisine ortak bildiride yer verilmedi. Bildiride sadece "AB'nin gelişmeleri yakından izleyeceği" ve "uluslararası ortaklarla birlikte koordineli şekilde uygun adımları atmakta kararlı olunduğu" belirtildi. AB 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesine tepki olarak Moskova'ya yaptırım uygulanmasını kararlaştırmıştı.

AB içinde görüş ayrılıkları bulunuyor. Polonya Moskova'ya ek yaptırımlar talep ederken, Almanya ve Fransa bu öneriye karşı çıkıyor.  Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert "mevcut ortamda itidal ve diyaloğa" ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Pazar günü Rus donanmasına bağlı gemiler Kerç Boğazı yakınlarında ateş açtıkları üç Ukrayna gemisini zapt etmiş ve gemilerdeki mürettebat gözaltına alınmıştı. Çatışma sırasında çok sayıda Ukrayna askeri yaralanmıştı. Kiev ve Moskova yönetimleri krizin tırmanmasının sorumluluğunu karşı tarafa atıyor.

Çarşamba günü Ukrayna'nın Rusya sınırındaki bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmiş, Rusya da Kırım'daki askeri birliklerin hava savunma füzeleriyle takviye edileceğini duyurmuştu.

DW, afp/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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