 AB Rusya′yı yaptırımlarla tehdit etti | DÜNYA | DW | 04.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

AB Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etti

Avrupa Birliği, Rus muhalif siyasetçi Navalni'nin zehirlenmesi olayıyla ilgili suçlanan Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etti. Gündemde Kuzey Akım 2 projesinin durdurulması var.

default

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Perşembe akşamı yaptığı yazılı açıklamada, Kremlin karşıtı Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Rusya'ya karşı ortak bir uluslararası tepki gösterilmesi çağrısında bulundu. Rusya'ya karşı uygun önlemler alınması konusunda AB'nin haklarını saklı tuttuğu vurgulanan açıklamada, buna yaptırım uygulanmasının da dahil olduğu belirtildi.

Deutschland Berlin | Treffen EU-Außenminister | Josep Borrell

Josep Borrell

Borrell üye ülkeler adına yaptığı açıklamada, "Rus hükümeti, bu suçu şeffaflıkla aydınlatmak ve sorumluları hakim karşısına çıkarmak için elinden geleni yapmalı" dedi. "Cezasızlığın kabul edilemeyeceği ve kabul edilmeyeceğini" kaydeden Borrell, kimyasal silah kullanılmasının hiçbir koşul altında kabul edilir olmadığını ve bunun hem devletler hukuku hem de uluslararası insan hakları düzenlemelerinin ağır bir ihlali anlamına geldiğini belirtti.

AB'nin ortak açıklamasında "Avrupa Birliği Aleksey Navalni'yi öldürme girişimini en sert şekilde kınar" ifadelerine de yer verildi.

Alexej Nawalny Russland Opposition

Aleksey Navalni

Bu açıklama öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Borrell'in sözcüsü, Rusya'ya yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorularına mesafeli bir yanıt vermiş ve sorumlular tam olarak bilinmediği sürece cezai önlemlerden bahsetmenin zor olduğunu söylemişti.

Almanya'da Rusya'ya nasıl bir yaptırım uygulanacağı da tartışılıyor. Gündeme gelen seçeneklerden biri, tartışmalı Kuzey Akım 2 yapımının durdurulması.

NATO da Navalni'yi görüşecek

NATO'nun gündeminde de bugün Navalni olayı var. NATO'ya üye ülkelerin temsilcilerinin katılacağı toplantıda, Navalni'nin zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Rusya'ya nasıl bir tepki gösterileceği ele alınacak.

Berlin Nawalny in Charite | Spezialtrage

Navalni, Berlin Charite Hastanesi'ne böyle getirilmişti

Önerdiğimiz linkler

Rus muhalif siyasetçi Navalni'nin zehirlenmesi olayının aydınlatılmasını isteyen NATO ve AB, Navalni'ye yönelik saldırıyı kınadı. NATO, bu olayın sonuçları konusunda müttefiklerle görüşüleceğini açıkladı.

Alman hükümeti Berlin’de tedavi gören Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'den alınan örneklerde Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen sinir gazı Novichok maddesine rastlandığını açıkladı.

Rusya, muhalif siyasetçi Navalni’nin aniden fenalaşarak komaya girmesi konusunda resmi soruşturma açılmasına gerek olmadığını açıkladı. Rusya aynı zamanda Navalni hakkında tedavi gördüğü Almanya’dan bilgi istedi.

Ne olmuştu?

Rus muhalif siyasetçi Navalni, yaklaşık iki hafta önce Tomsk kentinden Moskova'ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında bilincini kaybetmesi üzerine Omsk kentinde tedavi altına alınmış, ekibi tarafından zehirlendiği iddia edilen Navalni Berlin'e nakledilerek Charite Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastane, ilk klinik bulgulara göre Navalni'nin zehirlendiğini açıklamış, ancak Rusya Navalni'nin zehirlendiği iddialarını reddetmişti.

Alman hükümeti ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Navalni'de eski Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok bulunduğu açıklamış ve özel bir Alman askeri laboratuvarında yapılan testlerde, "Noviçok grubundan kimyasal sinir gazının, şüpheye yer bırakmayacak şekilde" tespit edildiğini duyurmuştu. Kremlin ise Navalni’nin zehirlenmesinden Moskova’nın sorumlu olduğu iddialarını reddediyor.

dpa,AFP/HS,BÜ

Benzer içerik

Earth Hour - Russland Kreml in Moskau

Rusya üzerindeki Navalni baskısı artıyor 03.09.2020

Kremlin muhalif lider Navalni’nin zehirlenmesinden Moskova’nın sorumlu olduğu iddialarını reddetti. Berlin’in, Navalni’nin zehirlendiği açıklamasının ardından Batılı ülkelerin Moskova üzerindeki baskısı artıyor.

Russland Moskau Nawalny

NATO müttefik ülkelerle Navalni'yi görüşecek 03.09.2020

Rus muhalif siyasetçi Navalni'nin zehirlenmesi olayının aydınlatılmasını isteyen NATO ve AB, Navalni'ye yönelik saldırıyı kınadı. NATO, bu olayın sonuçları konusunda müttefiklerle görüşüleceğini açıkladı.

Berlin Flughafen Tegel Flieger mit Nawalny gelandet

Aleksey Navalni tedavi için Berlin'de 22.08.2020

Rusya’da Devlet Başkanı Putin'in en güçlü siyasi rakiplerinden olan ve ülkesinde zehirlendiği iddia edilen Aleksey Navalni tedavi amacıyla Berlin’e getirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

NATO: Türkiye ve Yunanistan müzakereye hazır

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz krizi konusunda müzakereye hazır olduğunu bildirdi. Bu arada Erdoğan ile Merkel bir görüşme gerçekleştirerek, Doğu Akdeniz konusunu ele aldı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  