AB: Rusya'nın BMGK başkanlığında teyakkuzda olacağız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın, Nisan ayında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını devralmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Borrell, AB’nin Rusya’nın Konsey başkanlığı süresince her türlü görevi kötüye kullanma pratiğine karşı teyakkuzda olacaklarını belirtti.

Borrell konuya ilişkin, "BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olmasına rağmen, Rusya BM'nin yasal çerçevesini sürekli olarak ihlal etmiştir. Rusya başkanlığı tarafından yapılacak her türlü suistimale karşı AB direnecektir" ifadelerini kullandı.

Kiev ise Ukrayna işgali devam eden Rusya’nın başkanlığını sert bir dille eleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyi'nde temelden bir reform çağrısı yaptı. Zeyenskiy Rusya'nın başkanlığını "kurumun iflası" olarak yorumladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Rusya'nın başkanlığını "En kötü 1 Nisan şakası" olarak niteledi.

Rusya’nın başkanlığı süresince Konsey'in kararları üzerinde çok az etkisi olacak ancak gündemi belirleme konusunda sorumlu ülke olacak.

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri. 15 üyeli konseyde her ay bir ülke başkanlık koltuğuna otururken bu sıra alfabeye göre belirleniyor.

AFP / AI, HT