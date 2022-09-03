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Kuzey Akım 1 boru hattı
Kuzey Akım 1 boru hattından gaz sevkiyatının kesilmesine AB tepki gösterdiFotoğraf: Jens Büttner/dpa/picture alliance
PolitikaAvrupa

AB: Rusya'dan enerji sözleşmelerine saygı bekliyoruz

2 saat önce

Gazprom'un Kuzey Akım 1'den gaz sevkiyatını durdurmasına tepki gösteren AB, Moskova'yı sözleşmelere saygı göstermeye çağırdı. Gazprom, Ukrayna üzerinden yapılan gaz sevkiyatını artırdı.

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Rus enerji devi Gazprom'un Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını belirsiz bir süre için durdurduğunu açıklamasına Avrupa Birliği'nden (AB) tepki geldi. AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Moskova'yı yapılan anlaşmalara saygı göstermeye çağırdı.

AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi, "(Rusya Devlet Başkanı) Putin'in kararlarından korkmuyoruz. Onları sözleşmelerine sadık kalmaya çağırıyoruz. Ancak bunu yapmazlarsa harekete geçmeye hazırız” diye konuştu.

AB'nin gaz depolarındaki yüksek doluluk oranına dikkat çeken Gentiloni, enerji tüketimini sınırlandırma planlarına da işaret ederek, Avrupa'nın sert geçmesi beklenen kışa hazırlandığını kaydetti. Gentiloni, tüketicileri yüksek enerji faturalarına karşı halkı desteklemeye yönelik önlemlerin de alınması gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Gentiloni
AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi GentiloniFotoğraf: Johanna Geron/AP Photo/picture alliance

Gentiloni, Cuma günü Rus ham petrolüne ve petrol ürünlerine tavan fiyat uygulama konusunda mutabık kalan G7 ülkelerine başka ülkelerin de katılabileceğine de işaret ederek daha geniş bir koalisyon olasılığını görüştüklerini belirtti. Bağlayıcı anlaşmalara tabi olmayan ülkelerin de düşük petrol fiyatlarından fayda sağlayabileceğini savunan Gentiloni, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkelerin de koalisyona katılmaya ilgi göstereceğini düşündüğünü ifade etti.

Gazprom Ukrayna üzerinden sevkiyatı artırıyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 42,7 milyon metreküp doğal gazı Ukrayna üzerindeki hattan Avrupa'ya göndereceğini belirtti. Sudhza giriş noktasından akışın Cuma günü gönderilen 41,3 milyon metreküplük gaza göre artmasına rağmen, bu miktar Kuzey Akım 1 üzerinden kesilen gaz miktarını kompanse etmeye yetmiyor.

Siemens: Akışı engelleyecek bir sızıntı değil

31 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle Almanya'ya Rus gazını taşıyan Kuzey Akım 1 hattı üzerinden doğal gaz akışını durduran Rus enerji devi, Cuma günü hattın belirsiz bir süre için kapalı kalacağını duyurmuştu. Şirket, buna gerekçe olarak, St. Petersburg yakınlarındaki Portovaya kompresör istasyonunda tespit edilen bir sızıntıyı göstermişti.

Kuzey Akım 1 türbinleri için hizmet veren Siemens Energy, bu tür bir sızıntının akışı durdurmaması gerektiğini belirtti. Hattın çalışmasını sağlamak üzere kendilerine bir görev verilmediğini kaydeden şirket, bu göreve hazır olduklarını da ifade etti. Bir şirket sözcüsü, bundan bağımsız olarak sızıntının tespit edildiği Portovaya kompresör istasyonunda gaz akışının devamını sağlayacak başka tribünlerin de bulunduğuna defalarca dikkat çektiklerini de belirtti.

DW,Reuters/SÖ,JD

 

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