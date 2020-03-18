 AB: Rusya yalan virüs haberleri yayıyor | AVRUPA | DW | 18.03.2020

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AVRUPA

AB: Rusya yalan virüs haberleri yayıyor

AB Komisyonu, koronavirüse dair son günlerde yayılan yalan veya yanlış haber ve bilgilerin çoğunun Rusya‘dan veya Rusya merkezli ağlar üzerinden dağıtıldığı görüşünde. Komisyon bir kampanya ile buna karşı harekete geçti.

Koronavirüse dair yalan ve yanlış haberler yayılıyor

Koronavirüse dair yalan ve yanlış haberler yayılıyor

Avrupa Birliği Komisyonu, koronavirüse dair son günlerde hızla yayılan yalan ve yanlış haberlerin Rusya ve Kremlin’e yakın kaynaklardan yayıldığını gözlemlediklerini duyurdu. Brüksel’de konuşan Komisyon Sözcüsü Johannes Bahrke, salgının yayılmasından bu yana yalan ve yanlış haberlere ilişkin faaliyetlerde yoğunlaşma tespit ettiklerini açıkladı. Sözcü, AB dezenformasyona karşı kampanyası ile yalan ve yanlış haberlerle mücadele etmeyi çabaladıklarını da kaydetti. Kampanya çerçevesinde bazı internet portallarıyla işbirliği yapıldığı ve söz konusu portalların koronavirüs salgınına dair yanlış bilgileri sildiğini de belirten Bahrke, bu konudaki gelişmeleri yakından izlediklerini vurguladı.

AB Komisyonu’nun Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano da AB'nin Moskova ile görüşmelerde bu konuyu her dile getirdiğinde, Kremlin’in söz konusu sunucu ve ağlar ile bağı olmadığını kaydettiğini, ancak AB’nin yaptığı incelemelerde bu kaynakların ya Rusya’da olduğunun ya da Kremlin ile ilişkisi bulunduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano

Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano

Stano, insan yaşamının söz konusu olduğu COVID-19 gibi bir salgında panik ve güvensizlik yaratmanın gereksiz olduğunu ifade ederek AB vatandaşlarını, bilgi ve belgeleri ikişer, hatta üçer kez kontrol etmeye ve bilgilerin kaynağına dikkatli bakmaya çağırdı. Stano, ayrıca vatandaşlara sadece güvendikleri kaynaklardan bilgi almalarını tavsiye etti. Komisyonun sağlık alanındaki birimlerinin koronavirüs ile ilgili detaylı bilgiler paylaştığını da söyleyen Stano, bu kaynaklara bakmayı önerdi.

Büyük internet platformları da yalan haberlere savaş açtı

Facebook, Google, YouTube, Twitter, Microsoft, Reddit ve LinkedIn, koronavirüs hakkında yanlış bilgi yayan veya insanları dolandıran paylaşımlarla karşı daha etkin mücadele amacıyla işbirliği yapacaklarını duyurdu. Bu şirketler, doğru bilgiler ile sağlık kurum ve kuruluşlarının bu konudaki haber ve açıklamalarını da öne çıkarıp daha hızlı paylaşacaklarını açıkladı.

Son günlerde yeni tip koronavirüs ve salgına yönelik pek çok yanlış ve yalan bilgi ile haber yayılması endişe yaratıyor. Büyük internet platformları, yalan ve sahte bilgilere karşı tek tek mücadele verirken koronavirüsten koruduğu ileri sürülen ürünlerin reklamlarını da tespit edip kaldırmaya başladı. İlginin yoğun olduğu koronavirüs haberleri adı altında bilgi ve belgelere virüs ekleyerek hesapların veya bilgisayarların ele geçirilmeye çalışıldığına da dikkat çekiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSO) gönderici olarak yer aldığı sahte e-postalarda zararlı virüsler görülmüş, e-postanın ilişiğindeki belgenin açılması halinde de bazı bilgisayarların işlemez hale geldiği tespit edilmişti.

dpa / ETO,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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