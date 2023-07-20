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AB: Rusya büyük bir gıda krizinden sorumlu

42 dakika önce

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya alan Rusya'ya tepki göstererek Moskova yönetiminin büyük bir küresel gıda arzı krizinden sorumlu olduğunu söyledi.

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Geberkonferenz der EU für Syrien
Fotoğraf: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Tahıl Koridoru Anlaşmasını askıya alan Moskova yönetimini eleştirdi; Rusya'nın büyük bir küresel gıda arzı krizinden sorumlu olduğunu ifade etti.

Borrell, "Bunun dünyada büyük bir gıda krizi yaratacağını biliyoruz" dedi.

Borrell ayrıca Rusya'yı Ukrayna'nın liman kenti Odessa'daki tahıl depolama tesislerini kasten vurmakla suçladı; saldırıların gıda krizini daha da derinleştireceğini söyledi.

Rusya'nın pazartertesi gününden bu yanan Odessa'ya yönelik saldırılarında, Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgiye göre 60 bin ton civarında tahıl harap oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Odessa'ya saldırıların tahıl anlaşmasının askıya alınmasıyla bağlantılı olduğunu savunarak Rusya'nın tahıl anlaşması altyapısını kasıtlı bir şekilde hedef aldığını savundu.

Ukrayna Tarım Bakanı Mikola Solskyi altyapıda meydana gelen hasarın tamamen giderilmesinin en az bir yıl alacağını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıların hedefini cephane depoları ve askeri tesisler olarak açıklamıştı.

Türkiye ve BM'nin Rusya ve Ukrayna ile ayrı ayrı imzaladığı anlaşma, savaş sırasında Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracatını düzenliyordu. Rusya ile imzalanan diğer anlaşma, Rus tahıl ve gübre ihracatının Batı'nın uyguladığı yaptırımlardan etkilenmemesini güvence altına alıyordu. Rusya, bu konuda yeterli adımların atılmadığı gerekçesiyle daha önce anlaşmayı uzatmama tehdidinde bulunmuştu.

Reuters / GY, EC

 

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