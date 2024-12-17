AB Romanya seçimleriyle ilgili TikTok'a soruşturma açtı

Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu, sosyal medya platformu TikTok'a karşı Romanya seçimlerindeki olası rolüyle ilgili resmi soruşturma başlattı.

Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Kasım'daki ilk turunu sürpriz bir şekilde Rusya yanlısı aday Calin Georgescu kazanmış, ancak seçime Rusya'nın müdahale ettiği tartışmaları sürerken Anayasa Mahkemesi seçimlerin ilk turunu tamamen iptal etmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, soruşturmanın Romanya cumhurbaşkanlığı seçimlerine yabancı aktörlerin müdahalesiyle ilgili ciddi işaretler ışığında açıldığını belirterek "Demokrasilerimizi her tür yabancı müdahaleye karşı korumak zorundayız. Başta seçimler olmak üzere bu tür müdahalelerden şüphelendiğimiz an hızlı ve kat'i şekilde harekete geçmemiz gerekiyor" dedi.

Komisyon'dan yapılan açıklamada, TikTok'tan siyasi reklamlar, parayla yayınlatılmış siyasi içerikler, tavsiye üreten teknik sistemler ve bu sistemlerin manipülasyon riski gibi konularda bilgi isteneceği kaydedildi.

TikTok'tan açıklama

Çinli ByteDance şirketine ait olan TikTok ise suçlamaları reddederek dünya çapında 150'den fazla seçimde gerekli önlemleri aldığını ve Avrupa Komisyonu'na bu yönde gösterdiği çabalarla ilgili kapsamlı bilgi sunduğunu bildirdi. TikTok ayrıca paralı siyasî reklam kabul etmediğini, yanlış bilgi ve nefret söylemi içerikleri konusundaki politikalarını ihlal eden içerikleri aktif bir şekilde platformdan kaldırdığını kaydetti.

Avrupa Komisyonu'nun, dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinin Avrupa'daki faaliyetlerini düzenleyen kapsamlı Dijital Hizmetler Yasası uyarınca attığı adım, TikTok'a karşı Avrupa'da başlatılan üçüncü soruşturma olma özelliğini taşıyor. Daha önceki soruşturmalar, reşit olmayanların karşı karşıya bulunduğu risklerle ilgiliydi. Soruşturmalardan biri, Tik Tok'un, kullanıcıları ödül karşılığı arkadaşlarını platforma davet etmeye teşvik eden Lite Reward programını Avrupa ülkelerinden çekmesiyle kapatıldı.

ABD'de yasak tehlikesine karşı Yüksek Mahkeme'ye başvuru

Diğer yandan ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan TikTok, bir son dakika adımıyla Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

ABD'de Nisan ayında yürürlüğe giren yasa uyarınca platformun 19 Ocak'a kadar sahip değiştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde platform ülke çapında yasaklanacak. TikTok ve ana şirketi ByteDance Pazartesi günü Yüksek Mahkeme'ye acil temyiz başvurusu yaptı.

TikTok'un ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam ABD nüfusunun yaklaşık yarısına denk geliyor. Analistler, Çinli ByteDance şirketinin TikTok'tan ayrılmaktansa ABD'deki faaliyetlerini durdurmayı tercih edeceği tahmininde bulunuyor.

ByteDance şirketinin Çin yönetimine yakınlığı nedeniyle TikTok pek çok Batı ülkesinde casusluk şüphesi altında. Batılı ülkeler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kullanıcıların kişisel verilerini kontrol altına alarak kamuoyunu manipüle edebileceğinden endişe duyuyor.

AFP,rtr/BK,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?