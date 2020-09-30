 AB Polonya’yı Adalet Divanı’na şikayet ediyor | AVRUPA | DW | 31.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB Polonya’yı Adalet Divanı’na şikayet ediyor

AB Komisyonu, Polonya’daki yargı reformunun mahkemelerin bağımsızlığını ortadan kaldırdığı gerekçesiyle Adalet Divanı’na başvurmaya hazırlanıyor. AB, nihai karar çıkana kadar geçici tedbir uygulanmasını talep ediyor.

default

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya’da yargı reformu kapsamında yürürlüğe giren yasaların ülkedeki yargı bağımsızlığına zarar verdiği gerekçesiyle, AB'nin en yüksek yargı organı olan Adalet Divanı’na başvurma kararı aldı. Komisyon, Adalet Divanı’nın bu konuda son kararını verene kadar, söz konusu yasalarla ilgili geçici tedbir kararı almasını talep ediyor.

AB Komisyonu’nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders düzenlediği basın toplantısında, yasanın Birlik üyesi Polonya'da yargı bağımsızlığını ihlal ettiğini ve AB hukukunun öncelikleriyle bağdaşmadığını belirtti. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller Twitter üzerinden verdiği tepkide, AB Komisyonu’nun girişiminin yasal ve gerçeklere dayalı bir meşruiyeti olmadığını savundu.

Neden tartışma konusu?

Polonya’da geçen yıl şubat ayında yürürlüğe giren yeni yasalar, yargıçların hukuk meselelerini Avrupa Adalet Divanı’na sevk etmesini engelliyor. Komisyon ise bunun AB hukukuna aykırı bir durum olduğu görüşünde. AB'nin Polonya'daki yargıyla ilgili yasalar hakkında endişe ettiği diğer konular arasında, yargıçlara soruşturma açılması için dokunulmazlıklarının kaldırılması, görevden alınmaları ve maaş kesintisi cezaları getirilmesi bulunuyor.

AB Komisyonu, yargıçlara yönelik soruşturmalara bakan Polonya yüksek mahkemesine bağlı disiplin dairesinin tarafsızlığını koruyamayabileceğini, alacağı kararların yargıçların görevlerini yerine getirmesini engelleyebileceğini bildirdi.

AB, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü gibi konularda uzun süredir Polonya ve Macaristan'ı eleştiriyordu.

 

AFP / GY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Cumhurbaşkanına "aptal" diyen yazara dava

Polonya'da Cumhurbaşkanının ABD'deki Başkanlık seçim sonuçlarına tepkisini eleştiren yazara Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açıldı.  

AB'de veto krizi

Polonya ve Macaristan, üye ülkelere AB ödeneklerinin hukuk devleti ölçütüne bağlanması planına tepki olarak AB bütçesi ve 750 milyar euroluk korona paketini veto etti.  

ABD-Polonya askeri anlaşması imzalandı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak'la Varşova’da bir araya gelerek, ülkesinin Polonya’daki birliklerini artırmaya yönelik anlaşmayı imzaladı.  

Benzer içerik

Symbolbild Eurozone Haushalt

AB'den yeşil ışık: Hukuk devletini ihlale mali kesinti 30.09.2020

Avrupa Birliği ülkeleri Almanya’nın üye devletlere hukuk devleti prensibini ihlal etmeleri halinde mali yardımlarda kesinti yapılmasını öngören planını kabul etti.

Europäischer Rat - EU-Gipfel per Videoschalte zur Coronakrise

AB zirvesinde gündem bütçe krizi 19.11.2020

AB liderleri bugün bir zirvede bir araya geliyor. Zirveye koronavirüs salgınının yanı sıra Macaristan ve Polonya’nın AB bütçesini veto etmesinin damga vurması bekleniyor.

EU Flagge

AB’de yeni döneme doğru: Hukuk devleti ihlalleri pahalıya patlayabilir 05.11.2020

AB’de yeni bir döneme kapılar aralandı. Avrupa Parlamentosu ile üye ülkeler, mali kaynaklardan yararlanmak için hukuk devletine bağlılığı şart koşan mekanizma üzerinde mutabakata vardı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İtalya ile Rusya arasında casusluk krizi

"Gizli belgeleri" para karşılığı bir Rus yetkiliye vermeye çalıştığı iddia edilen bir İtalyan donanma subayının yakalanmasının ardından, İtalya iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı..  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  