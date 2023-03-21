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Fotoğraf: picture alliance/dpa
EkonomiAvrupa

AB otomobil piyasası canlanıyor

3 saat önce

2022'nin başlarında tedarik sıkıntısı nedeniyle zorlu bir dönemden geçen Avrupa otomobil piyasası canlanıyor. Yılın ilk iki ayında trafiğe çıkan yeni otomobil sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 11,4 arttı.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki otomobil piyasasını uzun süre zorlayan, tedarik zincirindeki sorunlardan kaynaklanan sıkıntılar aşılıyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından Salı günü Brüksel'de yapılan açıklamada, geçen Şubat ayında AB ülkelerinde ruhsat alan yeni otomobil sayısının, 2022'nin Şubat ayına göre yüzde 11,5 artarak, 802 bin 763'e yükseldiği bildirildi.

ACEA'nın, senenin ilk iki ayını değerlendirdiği verilerine göre de, Birlik ülkelerinde 1,6 milyon yeni otomobil trafiğe katılmış durumda. Bu da bir sene öncesinin aynı dönemine göre yüzde 11,4'lük bir artışa tekabül ediyor. Ancak 2022'nin ilk aylarında yaşanan yarı iletken çip tedariğindeki sıkıntılar, otomobil üretiminde büyük sıkıntılara neden olmuş ve trafiğe giren araç sayısının düşük kalmasına yol açmıştı.

Açıklanan rakamlar, özellikle AB'nin önde gelen piyasalarında artışın yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Geçen yılın Şubat ayına göre yeni ruhsat alan otomobil sayısı, İspanya'da yüzde 19,2, İtalya'da yüzde 17,4, Fransa'da ise yüzde 9,4 oranında artmış durumda. Almanya'da ise yüzde 2,8'lik bir artış kaydedildi.

AB çapında trafiğe giren yeni araçların üçte birinden fazlasını benzinli otomobiller oluşturuyor. İkinci sırada ise hibrit elektrikli otomobiller yer alıyor. ACEA raporu, çevre dostu araçlara olan ilginin artarak devam ettiğini ve piyasaya çıkan yeni otomobiller içinde mazotlu araçların sadece yüzde 15'te kaldığını vurguluyor.

dpa / ET,TY

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