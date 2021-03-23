AB liderleri Biden’ı ağırlayacak

Avrupa Birliği (AB) liderleri, yarın başlayacak AB Zirvesi'nde ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ı ağırlayacak.

Biden'ın, koronavirüs salgını nedeniyle video konferansı formatında yapılacak zirveye yarın akşam bağlanacağı açıklandı. Bu, 20 Ocak'ta görevine başlayan ABD'nin yeni başkanının, AB liderleriyle ilk resmi görüşmesi olma özelliğini taşıyor.

Ortak dış politika çıkarları masada

Beyaz Saray açıklamasında Biden'ın ABD-AB ilişkilerini yeniden canlandırma arzusu nedeniyle AB liderleriyle görüşmek istediği, aynı zamanda "Çin ve Rusya dahil, ortak dış politika çıkarları" hakkında görüş alışverişinde bulunmayı amaçladığını duyurdu. Açıklamada ayrıca liderlerin gündeminde, koronavirüs salgını ile mücadelede yürütülecek işbirliği ve dünyadaki en büyük ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesinin de yer aldığı belirtildi.

Transatlantik ittifakını yeniden inşa hedefi

Biden'ın daveti kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu açıklayan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise , Twitter'da yaptığı paylaşımda, "ABD başkanını işbirliğimizin geleceğine dönük görüşlerini paylaşması için toplantımıza davet ettim. Transatlantik ittifakını yeniden inşa etmenin zamanı geldi” ifadelerine yer verdi.

Joe Biden başkan seçildikten sonra, bir önceki başkan Donald Trump döneminde kötüleşen Transatlantik ilişkilerini yeniden güçlendirmek istediğini duyurmuş, geçen ay da ABD'nin Avrupa ile ilişkileri yeniden güçlendirmek istediğini beyan ederek, "Transatlantik ittifakı geri döndü” açıklamasını yapmıştı.

Demokratik ülkeler ittifakı

ABD, Avrupalı müttefikleriyle güç birliği yapmak, demokratik ülkelerden oluşacak ittifakı cephesini de, Çin gibi güçlenen otoriter ülkelere karşı güçlendirmeyi hedefliyor.

AB ve ABD bu çerçevede eşgüdümlü hamleyi, hafta başında Çin'e yaptırım kararlarıyla gerçekleştirdi. AB ve ABD'nin, Uygurlara yaptığı baskı ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e yaptırım kararı alması Pekin Yönetimi'nin tepkisine yol açtı.

Batı İttifakı'nın Çin ve Rusya ile ilişkilerinde tansiyonun tırmandığı bir dönemde Biden'ın AB liderleriyle görüşecek olmasının bu nedenle kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

Türkiye ele alınacak mı?

AB liderlerinin zirvesinin gündeminde Türkiye de yer alıyor. AB liderleri, gerilimli bir süreçten geçen Türkiye ile ilişkilerinin geleceğinin nasıl şekillendirileceğini masa yatıracak.

Avrupalı liderlerin Biden ile görüşmelerinin gündeminde Türkiye'nin yer alıp almadığı henüz bilinmiyor. Ancak AB liderleri, 11-12 Aralık zirve kararlarında AB'nin "ABD ile Türkiye'ye ilişkin konular ve Doğu Akdeniz'deki durum ile ilgili olarak koordinasyon sağlamaya çalışılacağını" duyurmuşlar, Biden Yönetimi'nin görevi devralmasından sonra da Washington-Brüksel hattında Türkiye konusunda istişare süreci yürütülmüştü.

Türkiye ise Çin'den konuk ağırlıyor

ABD-AB hattında bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye'nin aynı günlerde Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi ağırlayacak olması dikkat çekiyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Vang Yi'nin ziyaretini Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine gerçekleşeceğini açıkladı. Vang Yi'nin üç gün sürmesi planlanan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.

AP, dpa, Reuters/ DA, HT

©️ Deutsche Welle Türkçe